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微量元素提升免疫力 補過頭會中毒 醫籲這樣吃更安全

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微量元素提升免疫力 補過頭會中毒 醫籲這樣吃更安全

記者廖靜清／台北即時報導
掌握「均衡飲食」原則，可以攝取微量元素；若吃保健食品補充過頭，恐導致重金屬中毒。（123RF）
掌握「均衡飲食」原則，可以攝取微量元素；若吃保健食品補充過頭，恐導致重金屬中毒。（123RF）

你有頭痛、關節痛、容易出疹的困擾嗎？小心是身體缺乏微量元素。台灣安法診所副院長吳凱茹表示，微量元素的量雖然少，但是對人體影響深遠，例如缺鐵易貧血、缺氟會提高齲齒的發生率、缺鋅恐引起疲勞、缺硒會導致肌肉無力，這些常聽到的微量元素，人體無法自行製造，需由飲食補充獲取。

人體有七種主要礦物質：鈣、氯、鎂、磷、鉀、硫、鈉，每天需要吸收200毫克或以上。其他較常聽到的碘、鉻、銅、氟、碘、鐵、硒、鋅等，稱為「微量元素」，只需微量就足夠維持良好的身體機能運作。

吳凱茹指出，現代人飲食不均衡，多利用綜合維他命補足維生素與礦物質，但是吃保健品小心踩雷，一旦補充過量，則會導致中毒，反而危害健康。她強調，鐵劑是「缺鐵性貧血」的好幫手，若服用過量可能引發急性鐵中毒，輕則嘔吐、腹瀉、腹痛，嚴重的話可能會併發肝硬化和多重器官衰竭。

如果身體缺碘，會影響甲狀腺功能導致代謝變差、容易疲憊；吳凱茹說，碘鹽雖然是方便攝取來源，吃過量，也會致使甲狀腺機能不足或亢進，引起甲狀腺炎、甲狀腺腫。她強調，人體缺乏微量元素會有健康風險，但攝入過多則會有導致中毒的危機。

根據國健署的國人膳食營養素參考攝取量，以健康成人而言，鐵需求量是男性每天10毫克、女性15毫克、孕婦30毫克；鋅需求量是男性天15毫克、女性12毫克；碘是每天150微克、硒每天55微克。

微量元素，顧名思義「所需要的量很少」，一般人只要營養均衡，不偏食、食材多樣化，就可以在日常飲食中攝取到所需的微量元素。但是，備孕、孕期和哺乳期女性以及素食者、年長者、外食族等，可能需要額外補充營養素，應諮詢醫師、藥師或營養師，並評估個人身體狀況，避免補過頭。

市售微量元素保健產品很多，有複方、單方的補充劑，也有能量飲、機能飲等，每一種產品的配方和劑量不盡相同，選購時應先查看產品說明，以免劑量超標或與藥物起交互作用。吳凱茹強調，特別是單方補充劑，如鐵、鋅、硒等，更要小心遵循醫囑服用，以免過量而導致重金屬中毒。

吳凱茹建議，攝入微量元素的最佳方式就是健康飲食，均衡攝取國健署「我的餐盤」六大類食物，就能吃到一日所需的微量元素。另外，盡量吃原型食物、少吃加工食品；加工程度愈高，營養成分流失愈多，其中就包括微量元素。

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