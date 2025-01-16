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買貴不用怕 理專透露七個自己都奉行的理財守則

編譯潘勛／即時報導
理專分享自己的理財守則。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Artem Podrez）
理專分享自己的理財守則。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Artem Podrez）

大家可能聽過一些常見的理財建議，例如要有預算，別入不敷出等等。哈芬登郵報(Huffington Post)採訪理財專家，整理出七條他們自己都奉行的守則：

買昂貴商品，最後反而省錢

消費金融及收支專家安德莉婭‧渥克(Andrea Woroch)表示，買低價品質差的商品其實很糟糕，因為長期下來，這種便宜貨很快壞掉，最後花了更多錢；請注意品質，好貨通常較貴但能持久耐用，該花的就要花。

別對預算限制太嚴，但也別一下子全變掉

安德莉婭表示，雖然預算表很詳細，有助於你達成財務目標，但太嚴的預算很快就會因不堪其累而反彈。還有，假如你想一夜之間改變你的開支習慣，那就很難遵守預算。

不如對自己的開支與儲蓄習慣略微變更，一旦成為例行固定，再循序漸進。

控管簡便的支付方法，如自動續費

理財專家安‧萊斯特(Anne Lester)表示，現今社會不知不覺間花錢，真是超級容易，例如簽下自動續約，或者在Instagram看到討喜的東西，點擊一下就購買了。萊斯特建議你緩一緩這類無意識消費，花錢要成為有意識的決定。

自動儲蓄，別讓錢蹲在支票帳戶裡

萊斯特表示，一切有關儲蓄的事，應該自動化，不是想到才去做。財富管理學教授芬克(Michael Finke)也表示，應設定自動轉款到收益高的儲蓄帳戶。

信用卡帳單上，哪怕是小額購買都要密切注意

審核信用卡帳單時，金額較大筆的容易矚目，但真該多加小心的反而是金額較小那些條目。個人理財專家莎拉‧瑞斯納(Sara Rathner)表示，竊賊會用幾筆金額幾塊錢的購物，來測試你的卡片。

辦一個主要投資帳戶，而另一個用在短、中期投資

理財專家伊蓮‧金恩(Elaine King)表示，自己客戶大多數都至少有一個長期投資帳戶，但她建議他們再開一個帳戶，供中期投資使用；中期投資的標的如購屋、支付教育、買商用房地產或創業。

天下沒有「一招搞定」的個人理財手法

理財學者卡拉‧史蒂芬斯(Kara Stevens)表示，個人理財是極個人、久經歷練的事，依個人價值觀及生活條件而定。一旦曉得他人的優先事項與你的不同，你就能更好地辨識出什麼是對你最有利的投資工具。

投資 預算 儲蓄 信用卡

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