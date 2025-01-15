誰說冬裝只有厚重感？ 4要點讓熟齡女性穿得輕盈時尚

60多歲的日本阿嬤級youtuber「Mimi」拍片教導怎麼把冬裝穿得時尚。（取材自YouTube＠mimislife8304）

誰說上了年紀，就不能追求時尚？一位來自日本高知縣，開設YouTube 頻道「Mimi's life」的60多歲女性youtuber「Mimi」，分享一人一貓的熟齡生活和穿衣哲學，追蹤者近8萬。近來就在日本媒體「ESSE Online」分享，在給人厚重又偏陰暗的冬裝之中，穿得時尚又活潑的要訣是什麼。

1.露出部分白色服飾或內搭

冬季穿搭 常以深色系為主，因此容易顯得沉重。這時，可以透過露出白色的高領毛衣、襯衫領口，或內搭的白色T恤袖口來打破單調感。

在穿著毛衣或襯衫時，露出白襯衫的領口能讓臉部周圍看起來更明亮，還自帶反光板的效果；露出白色T恤或內搭的袖口，則能營造出輕盈及自然感。

2.搭配白色配件

另一個技巧是在穿著中，加入一點白色配件，例如白色運動鞋、圍巾或針織帽。特別推薦白色鞋子或靴子，因為它們能為整體深色系穿搭注入亮點。即使全身都穿深色的，只要在腳部加點白色，就能讓造型看起來輕盈俐落。

3.加入亮色系的印花

選擇帶有亮色印花的品項，也能夠提升輕盈感。花比純色更能增添層次感，即使只露出一部分，也能產生效果。這樣比起簡單的黑白搭配更柔和，並且更能突顯輕盈感。

4. 使用白色與其他顏色的條紋元素

條紋通常是春夏的代表，但將其應用於冬季穿搭，能帶來海洋風的清新感，尤其是白色與藍色系的條紋，效果更佳。

像是厚實的巴斯克條紋衫，可以與高領毛衣層疊搭配；薄款針織衫則可以讓條紋袖口微微露出一點，效果也不錯。