顧客瘋狂亂磨還硬塞「異物」 部分好市多分店收掉咖啡磨豆機

一些地方的好市多量販店不再提供咖啡豆免費研磨服務。(美聯社)

大型連鎖量販店好市多 (Costco )原本提供咖啡 豆磨豆機，供會員顧客免費使用，但最近一些店面已經開始不提供這項服務；一位員工指出有人一磨再磨，機器維修成本太高，實在讓店家信不過，只好取消此服務。

紐約郵報(NY Post)報導，好市多原本免費提供咖啡豆研磨機，供會員雇客磨好後再去櫃台結帳。但是最近，一些地方的好市多店面開始把研磨機拿走，不讓會員使用，引起顧客討論。

有位Reddit社媒平台帳號「phteven1989」的用戶把消息貼上網，他貼圖內容是好市多的告示寫道，「會員們請注意：本量販店不再提供咖啡研磨機」，他表示不曉得發生什麼事，只知磨豆特權消失而已。

好市多西雅圖店前員工承認，因為磨豆機常常壞掉，好市多才有此決定，「至少一周壞掉一次」，他說有些人可以磨豆一整天，直到刀盤阻塞為止，「那些研磨機一台可是要好幾千元」。

有些好市多店要求顧客別磨個不停，以免接下來維修出問題，但部分顧客根本不甩這些規矩。

貼文留言中有人分享自身經驗，為何好市多的磨豆機被操到壞。一人表示，「我們這邊的好市多店，有人把包有巧克力的咖啡豆放進去磨」；另一人說，雙重研磨非把整個豆子磨到空轉，毛刷也亂丟，會員既然不尊重非他們擁有的資產，那就不值得信任了。

另則留言說他看過有人把熱食區買的熱狗塞進咖啡磨豆機裡，好像很理所當然，真叫人嘆氣，「以後在好市多，沒有磨豆機可用了。」