我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

野火狂燒 湯姆漢克斯2600萬元豪宅「奇蹟無損」

洛杉磯捷運 繼續提供免費公共交通運輸服務

顧客瘋狂亂磨還硬塞「異物」 部分好市多分店收掉咖啡磨豆機

編譯潘勛／即時報導
一些地方的好市多量販店不再提供咖啡豆免費研磨服務。(美聯社)
一些地方的好市多量販店不再提供咖啡豆免費研磨服務。(美聯社)

大型連鎖量販店好市多(Costco)原本提供咖啡豆磨豆機，供會員顧客免費使用，但最近一些店面已經開始不提供這項服務；一位員工指出有人一磨再磨，機器維修成本太高，實在讓店家信不過，只好取消此服務。

紐約郵報(NY Post)報導，好市多原本免費提供咖啡豆研磨機，供會員雇客磨好後再去櫃台結帳。但是最近，一些地方的好市多店面開始把研磨機拿走，不讓會員使用，引起顧客討論。

有位Reddit社媒平台帳號「phteven1989」的用戶把消息貼上網，他貼圖內容是好市多的告示寫道，「會員們請注意：本量販店不再提供咖啡研磨機」，他表示不曉得發生什麼事，只知磨豆特權消失而已。

Uh oh, I don’t know what happened… but we lost our grinder privileges
byu/phteven1989 inCostco

好市多西雅圖店前員工承認，因為磨豆機常常壞掉，好市多才有此決定，「至少一周壞掉一次」，他說有些人可以磨豆一整天，直到刀盤阻塞為止，「那些研磨機一台可是要好幾千元」。

有些好市多店要求顧客別磨個不停，以免接下來維修出問題，但部分顧客根本不甩這些規矩。

貼文留言中有人分享自身經驗，為何好市多的磨豆機被操到壞。一人表示，「我們這邊的好市多店，有人把包有巧克力的咖啡豆放進去磨」；另一人說，雙重研磨非把整個豆子磨到空轉，毛刷也亂丟，會員既然不尊重非他們擁有的資產，那就不值得信任了。

另則留言說他看過有人把熱食區買的熱狗塞進咖啡磨豆機裡，好像很理所當然，真叫人嘆氣，「以後在好市多，沒有磨豆機可用了。」

好市多 咖啡 Costco

上一則

動作犯罪片「極盜戰2」打敗「木法沙」北美票房奪冠

延伸閱讀

機上遇暴怒乘客 前阿聯酋空姐講授「4階段安撫技巧」

機上遇暴怒乘客 前阿聯酋空姐講授「4階段安撫技巧」
麥當勞經典的草莓奶油派限時回歸 這次會賣多久？

麥當勞經典的草莓奶油派限時回歸 這次會賣多久？
好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」

好市多回國伴手禮首選 華人列清單「老少都滿足」
非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

非要在周末上好市多 內行人：避開這個最擁擠時段

熱門新聞

不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
四生肖性格大氣，不喜歡計較，一年比一年更會賺錢。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

4生肖一年比一年會賺錢 他靠貴人開拓新事業領域

2025-01-06 19:10
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
今年三生肖的財運旺。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

今年3生肖財運大開 鼠投資有成、他連偏財運都增加

2025-01-10 22:45
四生肖冬季結束後即將迎來幸福的轉機。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

冬末4生肖迎轉機 屬虎事業迅速高升、他將開拓新合作

2025-01-08 22:35
有些星座組合的情侶有著「笨蛋情侶」的性格。（取材自unsplash.com＠Pablo Heimplatz）

12星座「笨蛋情侶」組合TOP5 曬恩愛不害臊、完全沉浸兩人世界

2025-01-08 00:00

超人氣

更多 >
洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐

洛杉磯野火狂燒沒水救 富豪夫婦把持92%用水量掀撻伐
新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王

新劇同日上檔 楊紫、白鹿「90花大對決」…「她」再登收視女王
洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃

洛杉磯大火燒死童星 身體罹病無法動 死前逼母親快逃
3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭

3生肖女脾氣暴最難哄 屬虎情緒化、她太敏感易有紛爭
美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客

美國安部與中方合作 已包機遣返500中國無證客