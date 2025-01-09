我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯破壞力最強野火 奧斯卡獎延後宣布入圍名單

波頓：川普欲強取格陵蘭 恐合理化中俄擴張行徑

MLB／道奇戰力排名仍居榜首 官網點名大谷翔平全力復出

記者藍宗標／即時報導
大聯盟9日公布今年首次球隊戰力排名，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，整體評價仍是30隊之首，費城人隊排名第2，接著是紐約兩大豪門洋基、大都會隊；圖為道奇隊的大谷翔平在與隊友奪下世界大賽後，在休息室慶祝的場景。(美聯社)
大聯盟9日公布今年首次球隊戰力排名，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，整體評價仍是30隊之首，費城人隊排名第2，接著是紐約兩大豪門洋基、大都會隊；圖為道奇隊的大谷翔平在與隊友奪下世界大賽後，在休息室慶祝的場景。(美聯社)

大聯盟新球季春訓倒數，官網9日公布今年首次球隊戰力排名，道奇隊挑戰世界大賽2連霸，整體評價仍是30隊之首，費城人隊排名第2，接著是紐約兩大豪門洋基、大都會隊。

官網上次戰力排名是去年11月10日，經過自由球員市場激烈競爭後，今年首次排名出爐，道奇仍居榜首，費城人繼續排名第2，紐約兩強原是第5、第7，經過補強陣容後，排名都往前推進，勇士則從第3掉到第5。

洋基在2000年完成世界大賽3連霸後，接下來24年未有球隊可以連續兩年封王，道奇今年將挑戰難得紀錄，期待有機會完成隊史首次2連霸。

官網指出，去年大谷翔平、賈吉（Aaron Judge）的表現再次讓人大吃一驚，海盜隊新人史肯斯（Paul Skenes）初登大聯盟也讓球迷難忘，道奇最後奪下隊史第8座世界大賽冠軍，但這一切都過去了，現在已是2025年。

道奇為了鞏固政權，除了補進史奈爾（Blake Snell）、康佛托（Michael Conforto）、金慧成，也簽回赫南德茲（Teoscar Hernandez）、崔南（Blake Treinen），大多數去年10月受傷的球員將在本季全力復出，包括「二刀流」大谷翔平，官網認為全隊氣氛很好。

大聯盟從2022年起，季後賽從原本10席增至12席，外卡球隊已經連續3年打到最後4強，包括遊騎兵隊奪下2023年世界大賽冠軍，費城人、響尾蛇隊分別是2022、23年國聯冠軍，大都會去年也拚進國聯冠軍戰。

官網本季首次球隊戰力排名第6到12名依序是教士、金鶯、響尾蛇、太空人、釀酒人、老虎、守護者隊。

至於去年慘吞121敗、改寫大聯盟1900年起單季最慘紀錄的白襪隊，繼續在30隊排名墊底，馬林魚隊排名倒數第2，也是國聯最差。

道奇 世界大賽 費城

上一則

1月9日星座運勢 雙子適合小筆投資 射手工作精力旺盛

延伸閱讀

MLB／大谷翔平防禦率王、塞揚獎再敲40轟？美媒大膽預測

MLB／大谷翔平防禦率王、塞揚獎再敲40轟？美媒大膽預測
MLB／二刀流要復出了？大谷翔平私人練投畫面曝光

MLB／二刀流要復出了？大谷翔平私人練投畫面曝光

MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼

MLB／大谷翔平從2棒打到1棒 羅伯茲透露貝茲說了什麼
MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

MLB／大谷翔平投球解禁日有譜 羅伯茲笑談：他不會想休息

熱門新聞

四生肖的女性年輕吃苦晚年享福。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio）

4生肖女「菩薩轉世」 年輕歷經苦難、晚年收割成果

2025-01-01 23:00
不需要的衣服和玩偶都要清掉。示意圖。（取材自pexels.com@Ruxandra Scutelnic）

阻斷負能量來源 斷捨離先扔掉家中這五樣

2025-01-05 19:05
《搜狐網》指出4大生肖注定能擁有幸福的晚年，他們不僅健康長壽，身體少病少痛，還能擁有可觀的財富，遠離窮困，過上安逸的生活。示意圖。(圖／123RF)

走向富貴晚年：4生肖老年運超旺 有望成隱形富豪

2025-01-04 21:55
三星座人品差沒朋友，遇事容易孤立無援。（取材自pexels.com@Inzmam Khan）

3星座「人品差」遇事沒人幫 牡羊太衝動、他自大又固執

2025-01-04 22:15
高麗菜燜煮也能成為美味料理。（取材自Instagram＠isokaka.kyoto）

高麗菜一煮法「逼出絕佳口感」 帶點湯汁回味無窮

2025-01-01 20:15
2025年的各星座血型組合將有不同運勢。2025年示意圖。圖為法國巴黎凱旋門上空施放煙火慶祝2025年。(新華社)

2025年「星座+血型」運勢排行榜 這組合將迎來榮耀時刻

2025-01-02 22:50

超人氣

更多 >
謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍

謝霆鋒罕見曬出兒子照片 大兒子1優點被誇青出於藍
野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險

野火爆發前 保險公司已經取消數百戶洛杉磯住家保險
今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州

今年想退休 15州要準備100萬…存款不夠？可搬到這幾州
今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利

今年社安金3項調整 這點對收入增加者不利
山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一

山火摧毀千座建築 損失創洛杉磯地區歷史第一