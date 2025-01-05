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保暖也要穿得美美 成熟女性更顯時尚的三穿搭配件

世界新聞網／輯
在寒冷的冬天，也要穿得好看。示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Jvr）
在寒冷的冬天，也要穿得好看。示意圖。（取材自pexels.com@Ryan Jvr）

為了對抗冬天寒冷的天氣，身上難免要多加幾件衣物保暖。已經擺脫稚嫩年齡的成熟女性，又該怎麼在穿衣上顧及時尚呢？日本網站「サンキュ！」近來就分享四種讓人看起來容易更時髦的衣物穿搭

1.背心

背心不論是保暖，還是搭配襯衫或棉質上衣都十分合適。與有袖針織衫相比，背心在視覺上更顯俐落，而且穿著季節更多樣。挑選高針織精緻款式背心，會比粗針織更顯典雅。如果帶有開衩設計會更容易搭配，且有修飾身形的效果。

如果是肩寬較明顯的人，最好選擇不強調肩膀的寬鬆款式。

2.有圖案的圍巾

冬季大衣、外套多為黑色或深藍色等深色系，容易讓造型看起來每天都一樣，甚至讓臉部膚色顯得暗沉。此時加件帶圖案的圍巾，就能輕鬆提升時尚感。圍巾最好選擇明亮的色調，並且從尺寸較小的圍巾開始搭配，避免尺寸過大變成披肩。並根據服裝顏色，選擇搭配暖色系或是冷色系的圍巾。

3.白色下半身搭配

在上半身容易是深色系的狀況下，下半身單品選擇用白色作為搭配，就能讓整體造型顯得更加輕盈，更能打破穿搭的單調感。挑選時，要避免於修身的緊身褲，以免顯得太幼稚。如果穿著蕾絲材質等甜美風格的裙子，可搭配長版外套，營造混搭風格。

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