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視網膜剝離渾身病痛 58歲男歌手認「差點失明」

記者李姿瑩／即時報導
李驥重出江湖。(年代提供)
李驥重出江湖。(年代提供)

台灣男歌手李驥近期宣布復出，推出全新專輯「認錯 2025」。他出席節目「聚焦2.0」錄製，掛著招牌墨鏡和吉他現身，神采奕奕的模樣看不出來已經58歲。李驥分享過去曾因視網膜剝離動手術，未料術後照顧不佳讓視網膜再度剝離，差點因此失明，過往經驗讓他自嘲：「我非常適合上『聚焦2.0』，因為身上很多病痛，今天真的是來認錯的！」

李驥表示從小高度近視800多度，年輕時飽受飛蚊症所苦，視野中常有斑點和蜘蛛網狀的畫面出現，但仗著年輕遲遲沒就診，直到2003年眼睛突然出現閃光和視野缺損，就醫才發現原來是「視網膜剝離」緊急開刀。未料一個月後，李驥輕忽術後保養的重要性，照樣忙於工作、游泳運動等日程，結果一天內九成視網膜剝離再度緊急開刀，險釀二度失明危機，讓他直呼「真的是做錯事！」。

眼科黃奕修醫師提醒，「高度近視」誘發視網膜剝離的風險高達44倍，有眼疾家族史、近視600度以上的民眾更要當心，視網膜拖延治療就會不斷萎縮，「嚴重從乒乓球大小萎縮成花生大小」，不只影響視力，連同外觀也會跟著改變。

過去李驥曾在上海就讀EMBA，那些年不但生活高壓，每周2到3天還得去應酬，每次鮮肉美酒毫不忌口，最後讓高血壓找上門，2016年李驥心肌梗塞發作，心血管幾乎阻塞，幸好緊急安裝心臟支架保住性命，這些經驗讓他決定痛改前非、開始注重身體警訊。

醫師提醒，高血壓、糖尿病、膽固醇過高等都是心肌梗塞高危險族群，且生活中有三徵兆能判斷是否為視網膜剝離，當飛蚊症加重、眼睛出現閃光或是視野缺陷，都需要盡快就醫診斷，以免輕忽症狀引發失明危機。

李驥看不出年過半百。(年代提供)
李驥看不出年過半百。(年代提供)

高血壓

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