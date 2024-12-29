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亞利桑納出現「小台北」 台積電員工和家屬在美生活翦影

編譯季晶晶／綜合29日電
台積電在亞利桑納州設廠，有許多員工來自台灣。圖為工廠2022年動工時，拜登總統與台積電時任董事長劉德音參訪的照片。(路透)
台積電在亞利桑納州設廠，有許多員工來自台灣。圖為工廠2022年動工時，拜登總統與台積電時任董事長劉德音參訪的照片。(路透)

亞利桑納州鳳凰城北郊的晶圓廠下班後，有好廚藝的王海倫（譯名）會開車回家忙她的副業：煮上香味濃郁的牛肉湯和豬排麵，提供給想念家鄉菜的台灣同事。

紐約時報報導，台積電兩年前初到亞利桑納州建廠時，附近幾乎沒有任何販售亞洲雜貨的店家或者是台灣味餐廳。

但情況迅速改變，這裡吸引到許多能提供台灣美食的廚師、超市開始出售台味醬料和麵條、托兒所和各級學校聽得到有人講中文──今年有282名台灣學生入學──原本亞利桑納州的社區以白人居多，但台積電的員工和家屬逐漸將其中一角變成了「小台北」。

台積電美國廠以及在此工作台籍員工的未來，可能取決於總統當選人川普是否試圖削減聯邦政府提供的補助，以及他是否對外籍勞工施加新限制。但移民與貿易的地緣政治變化非台籍員工所能控制，他們目前最關心的是每日的長工時，以便讓工廠上線，同時要適應酷熱沙漠氣候、有八線道的高速公路、為小孩約玩伴等等的新生活。

目前，工廠大約2200名員工，半數來自台灣，他們的到來令當地的文化和人口發生轉變。

地產商開發亞洲購物中心 台灣客人愛唱卡拉OK

房地產開發商將一棟戶外商場改建成亞洲購物中心，用上華人最喜歡的「發財」數字，取名為808 Union Hills Plaza。有一位工程師的老婆在此處開了一家珍奶店，還有其他建商想在工廠附近蓋台灣風格的連棟屋。

特地由新墨西哥州搬來亞利桑納州開台菜餐廳的老闆張文（譯名），「這一切發生得太快了」。他每個工作日都要派送數十份盒裝午餐到距離15分鐘車程的台積電工廠。來自台灣的客人經常在晚上擠爆他的餐廳，來唱卡拉OK，台籍員工會在此向美國同事介紹三杯雞等菜式。

他說，「在美國，沒有這樣的台灣飲食文化和生活方式。很多人覺得生活相當沉悶」。

適應美國生活：找通中文的牙醫、為何中餐這麼甜？

有些新來的台灣家庭，曾因為不同的交通規則和沒有全民健保而有適應上的問題，但整體而言，已在這片土地上找到了自己的立足點。

根據紐時訪談，台籍員工、他們配偶和子女表示，決定捨棄過去的生活，是為了新的體驗、子女的英語教育，以及經濟理由──最高可拿一般薪資的三倍，還有住房補貼等福利。

台積電員工的家庭已經悄悄開始宣示其存在。有些人在附近公寓的窗戶前掛上公司發的獎牌。他們的孩子加入學校棒球隊和舞蹈班，家長受邀到校講解農曆新年傳統。亞洲市場Weee外送過來的豆瓣醬和醬油，與亞馬遜紙箱一塊擺在門廊。

許多新到的人會用Line而不是iMessage詢問訊息：如何找到會說中文的牙醫？哪裡可以買到曲棍球溜冰鞋？為什麼美國的中餐都這麼甜？

家屬開辦副業 美容業、賣台式美食

43歲的王太太2022年11月帶著兩名幼兒跟著先生搬去鳳凰城，她說：「這裡太不一樣了。」她對於有許多父親到校接小孩，以及住家街道如此安靜，感到訝異。她不確定，她的先生與台積電三年合約期滿後，全家是否會續留美國。但他們去年已購入一棟前院有棕櫚樹、後院有游泳池的西班牙風格大房子。

如果英語能力有限又沒有工作簽證，跟著先生遷居美國的家庭主婦很難找工作。但有人在家裡創業，銷售起餐點和手工藝品，或做起美髮或美甲工作。

33歲的于太太以前在台灣是電腦工程師，但她的父親和祖父都開過餐廳，她為先生準備的便當，紅燒雞肉和豬肚，令同事垂涎三尺，於是她也為他們多做了一些，很快便擴展到各式台式食物，像是爆米花雞和波覇奶茶。她現在擁有自己的咖啡館Taiwan Mama，夏天還開了第二家分店。

生意愈做愈大，她母親從台灣飛過去幫忙照顧她的三個孩子。于太太說不知道以後還會不會留在美國，但她已經為新餐廳簽了五年租約。

台積電 亞利桑納州 新墨西哥州

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