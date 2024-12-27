不是「覬覦家產」 和父母談錢才能控管家庭風險

台灣財經主播葉芷娟（右）和父母自在談錢，遺產話題也不避諱，就像討論去哪裡吃飯一樣自然。(圖／葉芷娟提供)

「在理財這件事『向上管理』，就是在做自己的風險管理，因為父母出了什麼事，就是我們的風險。」台灣財經主播葉芷娟一語道破中年子女和高齡父母談錢的重要性。

父母生病 醫療長照 開銷不小

她笑著說，因著自己「理財達人」的形象太鮮明，朋友遇到父母有財務上的問題就跑來跟她討論，這些朋友多半有穩健合宜的財務規畫，打亂規畫都是因為後來父母出了狀況。

葉芷娟的朋友Ａ是獨生女，有天媽媽突然倒下送急救，一連串的治療及後續的長照需要一大筆錢，Ａ身上沒那麼多錢，但還好媽媽有退休金 ，一輩子努力也掙了一些錢，問題是，Ａ根本不知道家庭可用的錢在哪裡？朋友Ｂ則是在前幾年疫情期間，因為爸媽經營的旅行社生意大受影響，要協助處理旅行社的過渡時期，一看帳本才驚覺，看似生意不錯的旅行社在疫情之前就已經有負債了！還有更多朋友的難題是關於醫療費 用，某天發現爸媽的醫療險不夠支付現階段就醫需求，也有醫療險保單已過期，或是沒買任何醫療險。

談錢，是家庭內最重要也最困難的話題，葉芷娟指出，平時不關心父母財務狀況，絕口不聊錢，到了父母生病了、負債了、家裡需要錢了才來談，沒談好甚至被認為「覬覦家產」，想要解決問題換來一身委屈。

討論錢財 應像談晚餐般自然

但是和父母談錢，怎麼開始？

「絕對是從建立關係開始。」她說，不同的父母會有不一樣的起手式，重新認識父母，用正確相處方式改善彼此關係永遠是第一步，也是好好談錢的地基。

葉芷娟因為大家的困擾，出了「和父母好好相處到老，一定要談錢」有聲書，前面花很大篇幅談認識父母，及不同類型父母的對應方式。有個朋友聽完有聲書後跟葉芷娟說，他的爸媽是自我意識高的父母，他決定要和爸媽一起去聽理財講座，找尋理財的共同話題，作為談錢的第一步。

葉芷娟自己則是有意識的建立家庭內「談錢」的習慣。葉芷娟會跟爸媽分享工作的新資訊、自己投資 了什麼、有哪些想法，爸媽一開始只是聽，偶爾會不以為然：「那是你們年輕人在玩的。」並說起當年經歷股災血淚斑斑。

台灣財經主播葉芷娟指出，和父母談錢，「絕對是從建立關係開始。」(記者林俊良／攝影)

即便兩代間對於錢、理財的方式大不同，但是「聊錢」的橋梁就這樣搭建起來，親子間現在已經可以自在談錢，每天聊，就像討論待會去哪裡吃飯一樣自然，話題可能很小——臥室抽屜那張投資型保單大賠怎麼辦？可能非常宏大——大通膨時代怎麼投資才能抗通膨？也非常坦率——媽媽要留給女兒的那間老公寓，是身後留待繼承好呢？還是身前贈與移轉好？

盤點資產 順便教爸媽防詐騙

葉芷娟強調，家庭關係複雜的，尤其不要忌諱談錢，否則到父母身後的遺產繼承會發生很多法律問題。一般家庭有了談錢的習慣後，可以逐一了解以下項目，包括父母的資產及退休生活費，還有醫療費用來源，也要有充足資訊以防詐騙。

葉芷娟提醒，與父母談錢的目的從來不是要教父母理財，只是讓溝通流暢，確保他們辛苦一輩子賺的錢可以用在想用的地方，開心過日子，生病或有狀況時不會入不敷出，甚至拖累家人。