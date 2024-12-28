若為省錢刪預算會後悔 絕不能省的六項支出

專家指出六個為了省錢而刪減預算會後悔的項目。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@StockRadars Co.,）

為收支制定預算規劃能讓個人財務井然有序，也能讓理財規劃有先後順序，有些人會為了存錢、買房或投資 而刪減某些部分的開支，但專家說有些支出不能省，Go Banking Rates報導，Facet的理財規劃顧問薩博爾（Patrick Sabol）說，包括退休 提撥在內共六種支出，是若為了省錢而削減預算會後悔的。

1. 退休提撥

薩博爾說，即使退休離你還很遙遠也不要減少提撥，有些人會認為減少提撥只是暫時的，之後再補回來就好，但通常都做不到，若支票帳戶有多的錢，大家更容易花掉而非存起來。

薩博爾說，他遇過很多人因為刪減保險預算而後悔，無論是哪種保險，很多人會覺得自己當下身體健康或是年紀還輕，不需要買壽險或健康險，但一旦需要卻沒有保險保障時，將會是個大災難。

3. 長期儲蓄

薩博爾說，說到存錢或投資，我們能控制的變數之一就是時間，有人會覺得長期儲蓄或投資時間還長，現在不用太努力，但不幸的是若有這念頭，損失的是投資帶來的複利。

4. 能帶來快樂的小額開銷

薩博爾說，若金流出現問題，不一定是因為買了星巴克或購買非生活必需品的娛樂支出，這些小額開銷不是錯，大家都勤奮工作，需要一些小娛樂來犒賞自己，他認為應該被檢視的是那些每個月都來收錢的固定訂閱及其他固定支出，而不是找那些小額花費開刀。

5. 教育或培訓費用

在教育或技能增進上的開銷看似多餘，實則有投資報酬率，若想讓財務狀況更好，最好的方法之一就是投資自己來獲得更高的薪水。

6. 因為政經局勢改變而更改投資計畫

川普新政府即將上台，有些人會因為政治或經濟局勢的大轉變而減少投資，但薩博爾認為出於恐慌所做的投資決定並不明智，不論局勢怎麼變化都應持續退休提撥和理財規劃。

薩博爾說，每個人的財務狀況不同，最好的方法是和自己的理財顧問或會計討論，依照他們的專業評估狀況，並避免做出會令人後悔的決定。