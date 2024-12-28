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2024中國明星熱度榜 劉亦菲意外沒拿第一、第三名靠「黑紅」竄榜

世界新聞網／輯
劉亦菲今年在多場盛典中擔任壓軸嘉賓。（取材自微博）
劉亦菲今年在多場盛典中擔任壓軸嘉賓。（取材自微博）

中國百度發布2024年明星熱度排行榜，以搜索次數為衡量依據，反映年度最受關注的明星排名。

榜單前九名依次為賈玲劉亦菲黃曉明、沈騰、馬麗、趙麗穎、刀郎、虞書欣和向佐。其中，賈玲力壓劉亦菲奪得榜首，黃曉明位居第三，令人感到意外。

中國媒體《搜狐》報導指出，雖然賈玲在2024年鮮有公開活動，但其主演電影《熱辣滾燙》成為年度票房冠軍，總票房高達34.6億元(人民幣，下同，約4.7億美元)，吸引7200萬人次觀影，加上線上觀看人數，總覆蓋人群突破一億。相比之下，劉亦菲雖憑電視劇《玫瑰的故事》保持熱度，並在多場盛典中擔任壓軸嘉賓，但電視劇的影響力主要集中於飯圈，難以超越電影對普羅大眾的廣泛吸引力。

賈玲奪下今年明星熱度第一名。（新華社視頻截圖）
賈玲奪下今年明星熱度第一名。（新華社視頻截圖）

賈玲的神秘感也是其熱度攀升的原因之一。電影宣傳期過後，她幾乎隱身，專注於新作《轉念花開》的製作，而公眾對其體重反彈及罕見亮相的關注，也間接提升了搜索量。相對而言，劉亦菲因頻繁出現在公眾視野，雖穩固了娛樂圈頂流地位，但因缺乏新鮮感，熱度稍遜。

黃曉明在榜單中排名第三，超過沈騰、馬麗及趙麗穎。雖然其主演電影《戴假髮的人》票房失利，綜藝節目表現平平，但因與女友葉珂的戀情頻頻引發熱議，成為輿論焦點。雖然這種熱度並非正面，但俗話說「黑紅也是紅」，成功維持了黃曉明的整體討論度。

黃曉明演出「戴假髮的人」。（取材自微博）
黃曉明演出「戴假髮的人」。（取材自微博）

相比之下，沈騰和馬麗憑電影《抓娃娃》拿下年度票房第三，趙麗穎的《第二十條》和《喬妍的心事》也有不俗表現，但均未能超越黃曉明的話題熱度。這一現象表明，話題性和輿論效應對明星熱度排名的顯著影響。

值得注意的是，榜單中僅虞書欣一位流量明星入選。今年如肖戰、王一博等憑電視劇爆紅的流量藝人，均未進入榜單。專家分析指出，流量明星的影響力多局限於飯圈和社交平台，而搜索平台的數據則反映了全民的關注度和消費趨勢。

從2024年的票房表現來看，賈玲的《熱辣滾燙》拔得頭籌，《飛馳人生2》《抓娃娃》和《第二十條》緊隨其後，而流量明星主演的《維和防暴隊》僅收獲5.11億元(約7千萬美元)票房，未能進入前列。報導稱，這表明電影市場更偏好面向大眾的作品，而非僅依賴粉絲經濟的流量明星。熱度榜單與票房數據雙重佐證顯示，市場對流量明星的熱度泡沫正在逐步消退。

黃曉明 劉亦菲 賈玲

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