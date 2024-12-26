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王鶴棣人設崩塌 唱歌遭嘲諷自戀、出潮牌挨酸「割韭菜」

世界新聞網／輯
王鶴棣人設崩塌，不少網友嘲諷他自戀。（取材自劇照）
王鶴棣人設崩塌，不少網友嘲諷他自戀。（取材自劇照）

曾因熱播劇「蒼蘭訣」爆紅的王鶴棣，如今卻因新歌「命」引發了大範圍的負面評價與嘲諷。2022年，王鶴棣憑藉帥氣的外表和劇中角色迅速成為觀眾心目中的「待爆頂流」，但短短兩年後，他卻因演技與其他跨界嘗試被網友質疑是「毫無實力的頂流」，網友批評他自戀，新創潮牌也被譏諷是在「割韭菜」。

中國媒體「搜狐」分析，雖然「蒼蘭訣」的成功讓王鶴棣一度成為人氣男星，但許多人指出，他的演技並不突出，角色成功更多依賴劇組的高水準製作和他的外貌優勢。尤其是在劇中使用了配音，掩蓋了他因四川口音而影響表演的問題。然而，隨著熱度消退，他的實力短板逐漸被放大。

在跨界嘗試音樂方面，王鶴棣的表現也頗具爭議。他早前因在綜藝節目上演唱「告白氣球」而被批評音準不穩，但仍推出單曲「海邊探戈」，憑藉MV和後期修音取得了一定的讚譽。然而，這些作品被認為更像是錄音棚製作下的「自嗨」。今年7月，他再度推出新歌「燒」，結果引發爆炸式嘲諷。歌詞中涉及對娛樂圈和其他男明星的嘲諷，不僅惹怒了網友，也讓部分圈內人士感到不滿。

「燒」中的歌詞其中一段暗指「有人模仿但學不到精髓」的內容，被批評為「塑造假想敵」，因為業界並無明確的模仿者。加上他以新人身份對後輩的「狂妄評價」，讓不少人對他的好感度迅速下降。

除此之外，王鶴棣創立的貼牌潮牌也被網友抨擊為「割韭菜」，一件普通衛衣售價高達796人民幣(約109美元)，令人氣大跌。相比之下，其他男明星通常在積累多年人氣後才開始推出自有品牌，而王鶴棣被認為是「剛紅就飄了」。

報導稱，當前的娛樂圈競爭激烈，古裝偶像劇男神的市場已被丁禹兮、李昀銳等後起之秀占據更大份額。對此，不少人認為，王鶴棣應該聚焦提升演技，爭取更多代表作來穩固地位，而非執著於自嗨式的跨界嘗試。

氣球 丁禹兮

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