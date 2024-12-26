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12星座誰最焦慮想太多？ 摩羯計畫多、他老是小題大作

世界新聞網／輯
有些星座特別容易想太多產生憂慮。（取材自unsplash.com＠Nik）
有些星座特別容易想太多產生憂慮。（取材自unsplash.com＠Nik）

做事時多深思熟慮，往往能讓事情做得更圓滿。不過有時想得太多，也可能會變成杞人憂天。日本網站「占TV」近來就分析12星座的人，排行哪些星座容易想太多，反而讓自己陷入焦慮中。

第12名 雙魚座

雙魚座或許上一秒還在擔心某件事，但下一秒卻可能被其他意見說服，隨即忘得一乾二淨。

第11名 水瓶座

水瓶座是典型的「順其自然派」，不浪費精力在無謂的憂慮上。

第10名 射手座

樂觀且積極的射手座，比起糾結於可能的問題，他們更傾向於直接行動。

第9名 牡羊座

行動力十足的牡羊座，專注的點在於下一步該怎麼做，而不是停留在問題上。

第8名 雙子座

雙子座常常會去聯想「為什麼」、「是不是因為這樣」等等事情，導致不必要的憂慮。

第7名 獅子座

充滿自信的獅子座，即使感受到不良氛圍，也會以「這是因為他們嫉妒我」的方式樂觀解讀。

第6名 天蠍座

天蠍座一旦認定某種情況，就會堅信不疑。所以他們容易認為產生「憂慮」本身都是應該的。

第5名 天秤座

天秤座重視與他人的和諧，努力讓一切保持平衡，往往為此擔憂過多。

第4名 巨蟹座

巨蟹座對周圍的情緒變化十分敏感，會反覆思考「那句話是什麼意思」、「那個表情代表什麼」因而深陷在憂慮中。

第3名 金牛座

金牛座追求舒適的生活，將安全與穩定放在首位。這讓他們對物品的挑選和人際關係時，總是會顯得特別謹慎，擔心一時做出的決定，會對往後帶來許多不良影響。

第2名 摩羯座

摩羯座對未來有著明確規劃，生活中的行程也非常緊湊。當計劃被打亂時，他們還是會重新擬定，甚至升級自己的計畫。然而，這種不間斷的思考方式，有時會讓他們感到疲倦。

第1名 處女座

細心的處女座對環境變化與氣氛異常格外敏感。他們會不停地猜測變化的原因，結果顯得小題大作，還認為自己必須搞定一切。雖然也是種自我責任感，但會讓他們經常被壓得喘不過氣。

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