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湯姆克魯斯餽贈的126元聖誕蛋糕 成為好萊塢身分象徵

世界新聞網王若馨／即時報導
湯姆克魯斯每年會寄送這款椰子圓環蛋糕，給他所選擇的友人。(取自Goldbelly網站)
湯姆克魯斯每年會寄送這款椰子圓環蛋糕，給他所選擇的友人。(取自Goldbelly網站)

雖然有許多方式可以判斷名人是否為一線明星，比如他們的淨資產或獲獎數，但其中最令人流口水的方式之一，就是觀察誰能收到好萊塢巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)獨家贈送的聖誕蛋糕。

62歲的克魯斯幾十年來，都習慣在聖誕節前將一款椰子圓環蛋糕，寄給他的VIP友人——但可不是隨隨便便的人都有機會，而且就算去年收到，也不保證今年還會在名單上。

在克魯斯的蛋糕餽贈名單上，有湯姆漢克斯(Tom Hanks)、葛倫鮑威爾(Glen Powell)和安琪拉貝瑟(Angela Bassett)等人；這款蛋糕是黛安基頓(Diane Keaton)介紹給克魯斯前妻凱蒂霍姆斯(Katie Holmes)的。

這款蛋糕售價126美元，由Goldbelly網站銷售，包含一圈濕潤的椰子蛋糕，夾白巧克力，上面覆有一層奶油乳酪霜和烤椰片。

克魯斯的這款聖誕蛋糕如今已聞名遐邇，最早是由曾與他共演「夜訪吸血鬼」的克斯汀鄧斯特(Kristen Dunst)在2015年專訪中揭露的。

她當時對「Stylist」雜誌說：「(湯姆克魯斯)每年聖誕都送我蛋糕。」

「太好吃了…在我家，這蛋糕一天內就被吃光光了。」

布魯克雪德絲(Brooke Shields)去年透露，她在連續收到蛋糕十年後，首次落空，沒在名單上。

她告訴時人(People)雜誌：「我有過十年的好時光，每年都能得到椰子蛋糕。」

「那是他們和蘇蕊(註：克魯斯女兒)送的，起初署名是他們三個人，後來就沒有蘇蕊和凱蒂了，只剩湯姆。」

她還向克魯斯喊話：「我想重新登上那個蛋糕名單。那是最棒的蛋糕。湯姆，我需要重新上蛋糕名單。」

曾與克魯斯合演「捍衛戰士：獨行俠」的葛倫鮑威爾說，每年他會為自己的親密友人舉辦派對，分享這個蛋糕。

「我的朋友們都很愛這個蛋糕，他們甚至在12月1日左右就會聯繫我，問：『蛋糕到了嗎』？」

蔻碧史莫德(Cobie Smulders)也是曾收到蛋糕的幸運兒之一，她在形容這個蛋糕的美味時說：「我會把它放在冰箱裡，可以保存到3月。」

製作這款蛋糕的是一對母子凱倫·多安(Karen Doan) 和艾瑞克·多安(Eric Doan)，他們對克魯斯的多年支持表達了感激之情。

他們說，克魯斯的訂單是他們能撐過疫情的原因之一。

好萊塢巨星湯姆克魯斯。(美聯社)
好萊塢巨星湯姆克魯斯。(美聯社)

湯姆克魯斯 聖誕節 疫情

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