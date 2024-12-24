禮物還沒買齊…聖誕節前「最後採購」平安夜哪些零售商有營業？
聖誕節將至，如果你還想為假期做最後採購，好消息是，今年平安夜(12月24日)大部分的大型零售商門市都有開門營業。根據USA TODAY整理，24日當天還有開門營業的賣場包含：
1.沃爾瑪(Walmart)
沃爾瑪門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上6時打烊。
2.目標百貨(Target)
目標百貨門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上8時打烊。
3.柯爾百貨(Kohl's)
大部分的柯爾百貨門市24日會營業，開門時間是當地時間上午7時至晚上7時。
4.TJ Maxx、Marshall's和HomeGoods
TJX公司旗下的三家折扣百貨、家居用品門市，24日會營業，營業時間是當地時間上午7時至晚間6時。
5.傑西潘尼(JCPenney)
傑西潘尼門市24日會營業，營業時間是當地時間上午9時至晚間6時。
6.Nordstrom
大部分的門市24日會營業，但有部分門市可能會提早打烊。Nordstrom建議消費者事先打電話到門市確認。
7.家得寶(Home Depot)、Lowe's和Ace Hardware
家得寶和Lowe's門市24日會營業，但家得寶將提早在當地時間晚間5時打烊，Lowe's將在當地時間晚間6時打烊。五金百貨Ace Hardware門市24日的營業時間可能有所不同，建議消費者事先打電話到門市確認。
8.IKEA
IKEA門市24日將於當地時間上午10時營業至晚間6時。
9.Big Lots
Big Lots門市24日將於當地時間上午7時營業至晚間8時。
10.好市多(Costco)
好市多門市24日將於當地時間上午9時營業至晚間5時。
11.全食超市(Whole Foods)
全食超市門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上7時打烊。
12.Trader Joe's
Trader Joe's門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上5時打烊。
以上大部分的商店門市在聖誕節當天(25日)都將休息，最終營業時間仍以該公司公布為準。
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