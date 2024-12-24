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禮物還沒買齊…聖誕節前「最後採購」平安夜哪些零售商有營業？

世界新聞網／輯
好市多（Costco）門市。(美聯社)
好市多（Costco）門市。(美聯社)

聖誕節將至，如果你還想為假期做最後採購，好消息是，今年平安夜(12月24日)大部分的大型零售商門市都有開門營業。根據USA TODAY整理，24日當天還有開門營業的賣場包含：

1.沃爾瑪(Walmart)

沃爾瑪門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上6時打烊。

2.目標百貨(Target)

目標百貨門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上8時打烊。

3.柯爾百貨(Kohl's)

大部分的柯爾百貨門市24日會營業，開門時間是當地時間上午7時至晚上7時。

4.TJ Maxx、Marshall's和HomeGoods

TJX公司旗下的三家折扣百貨、家居用品門市，24日會營業，營業時間是當地時間上午7時至晚間6時。

5.傑西潘尼(JCPenney)

傑西潘尼門市24日會營業，營業時間是當地時間上午9時至晚間6時。

6.Nordstrom

大部分的門市24日會營業，但有部分門市可能會提早打烊。Nordstrom建議消費者事先打電話到門市確認。

7.家得寶(Home Depot)、Lowe's和Ace Hardware

家得寶和Lowe's門市24日會營業，但家得寶將提早在當地時間晚間5時打烊，Lowe's將在當地時間晚間6時打烊。五金百貨Ace Hardware門市24日的營業時間可能有所不同，建議消費者事先打電話到門市確認。

8.IKEA

IKEA門市24日將於當地時間上午10時營業至晚間6時。

9.Big Lots

Big Lots門市24日將於當地時間上午7時營業至晚間8時。

10.好市多(Costco)

好市多門市24日將於當地時間上午9時營業至晚間5時。

11.全食超市(Whole Foods)

全食超市門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上7時打烊。

12.Trader Joe's

Trader Joe's門市24日會營業，但提早於當地時間的晚上5時打烊。

以上大部分的商店門市在聖誕節當天(25日)都將休息，最終營業時間仍以該公司公布為準。

目標百貨 好市多 聖誕節

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