黛咪摩爾揭演藝圈黑幕 被嫌太肥身材焦慮「很羞辱人」

黛咪摩爾為「懼裂」畫10小時特殊裝。(圖／CATCHPLAY提供)

被影迷譽為肉體恐怖新經典的口碑神作「懼裂」(The Substance)，電影描述過氣女星伊莉莎白在施打名為完美物質的不明藥物後，竟分裂出年輕貌美的共同體蘇，當她再度享受青春走紅的滋味時，也一步步陷入容貌焦慮的自毀深淵中。而主女角黛咪摩爾(Demi Moore)從心理到外在突破性的瘋狂演出，不僅令觀眾看得瞠目結舌，也獲得金球獎 、廣播影評人協會獎、哥譚獎、獨立精神獎等提名肯定，更是角逐奧斯卡 影后的熱門人選。

「懼裂」片中，黛咪摩爾為演出急速老化的狀態，每天得花10小時化特殊裝，還得裝上多達14件假肢來呈現變形的五官，對身心靈都是極大的折磨，而每一次讓她鼓起勇氣面對鏡頭的就是她的愛犬Pilaf，黛咪摩爾說：「Pilaf每天都跟著我去拍片，每當我完妝回到拖車上，她總是一眼就認出我，無論我化妝成什麼恐怖的樣子，她看我的眼神始終如一，這對我來說就是最大的安慰。」

在電影「懼裂」中，黛咪摩爾飾演的女星伊莉莎白曾經是紅毯上最受矚目的巨星，步入中年後唯一的健身節目也被高層腰斬，只因為她不再年輕美麗。女主角經歷一連串遭受侮辱的震驚、接受現實的落寞、到為了重回舞台不計後果的渴望和絕望，都被黛咪摩爾毫無畏懼的演技血淋淋呈現，而這些觀眾看得既驚恐又不勝唏噓的情節，都曾在黛咪摩爾的生活中真實上演。