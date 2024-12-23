我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

陸網瘋傳道歉信稱「瓊瑤媽媽」 平鑫濤之子說話了

紐約地鐵「燒死睡覺乘客」驚悚畫面曝光 男嫌辯：喝醉不記得

黛咪摩爾揭演藝圈黑幕 被嫌太肥身材焦慮「很羞辱人」

記者陳穎／即時報導
黛咪摩爾為「懼裂」畫10小時特殊裝。(圖／CATCHPLAY提供)
黛咪摩爾為「懼裂」畫10小時特殊裝。(圖／CATCHPLAY提供)

被影迷譽為肉體恐怖新經典的口碑神作「懼裂」(The Substance)，電影描述過氣女星伊莉莎白在施打名為完美物質的不明藥物後，竟分裂出年輕貌美的共同體蘇，當她再度享受青春走紅的滋味時，也一步步陷入容貌焦慮的自毀深淵中。而主女角黛咪摩爾(Demi Moore)從心理到外在突破性的瘋狂演出，不僅令觀眾看得瞠目結舌，也獲得金球獎、廣播影評人協會獎、哥譚獎、獨立精神獎等提名肯定，更是角逐奧斯卡影后的熱門人選。

「懼裂」片中，黛咪摩爾為演出急速老化的狀態，每天得花10小時化特殊裝，還得裝上多達14件假肢來呈現變形的五官，對身心靈都是極大的折磨，而每一次讓她鼓起勇氣面對鏡頭的就是她的愛犬Pilaf，黛咪摩爾說：「Pilaf每天都跟著我去拍片，每當我完妝回到拖車上，她總是一眼就認出我，無論我化妝成什麼恐怖的樣子，她看我的眼神始終如一，這對我來說就是最大的安慰。」

在電影「懼裂」中，黛咪摩爾飾演的女星伊莉莎白曾經是紅毯上最受矚目的巨星，步入中年後唯一的健身節目也被高層腰斬，只因為她不再年輕美麗。女主角經歷一連串遭受侮辱的震驚、接受現實的落寞、到為了重回舞台不計後果的渴望和絕望，都被黛咪摩爾毫無畏懼的演技血淋淋呈現，而這些觀眾看得既驚恐又不勝唏噓的情節，都曾在黛咪摩爾的生活中真實上演。

她說：「我曾經被要求要減肥，這真的很羞辱人。但對我造成最大傷害的，是我對待自己身體的方式，因為我默認了別人對我的評價，讓我覺得自己毫無價值。所以你必須先改變看待自己的方式，外界才會跟著改變。電影上映時，我曾在飛機上遇到一個空服員，他看完電影後決定停止過度健身和飲食控制，試著對自己好一點，這讓我覺得拍這部片的辛苦都值得了！」 

黛咪摩爾「懼裂」毀容級演出，有望角逐奧斯卡影后。(圖／CATCHPLAY提供)
黛咪摩爾「懼裂」毀容級演出，有望角逐奧斯卡影后。(圖／CATCHPLAY提供)

金球獎 奧斯卡

上一則

又可以丟硬幣了「羅馬許願池」重開 遊客限制400人

延伸閱讀

向佐紅毯大爆氣 怒嗆主持人「你有認真嗎」下秒甩頭走人

向佐紅毯大爆氣 怒嗆主持人「你有認真嗎」下秒甩頭走人
「以後會慎重考慮」林哲熹半裸一起泡湯 被女星罵「太配合」

「以後會慎重考慮」林哲熹半裸一起泡湯 被女星罵「太配合」
不雅照外流…日58歲女星外遇已婚醫七年 狠斷30年婚

不雅照外流…日58歲女星外遇已婚醫七年 狠斷30年婚
遇尾隨搶劫頭部中彈 健身界大咖奮戰3個月亡

遇尾隨搶劫頭部中彈 健身界大咖奮戰3個月亡

熱門新聞

四生肖冬季運勢好。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@iddea photo ）

冬季財運爆發 四生肖貴人相助「賺錢運飆」

2024-12-18 22:35
食安專家指出，取用沙拉吧餐點時有幾個常見的錯誤，容易使自己或身邊的人吃進細菌，影響身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Leah Louviere）

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

2024-12-16 19:10
存款示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Joslyn Pickens）

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

2024-12-17 20:15
3種最顧家的男人生肖命格。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Arina Krasnikova）

哪些生肖是顧家男？這組有點大男人、他們無條件寵妻

2024-12-16 22:40
熱泵系統取用地熱，效率高又是無汙染能源。圖為紐約皇后區一戶民家窗戶上安裝的熱泵機器。(美聯社)

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

2024-12-18 20:15
好市多的肉類很受歡迎，但大家對它們有些不實想法，有報導列出13項迷思並一一破解。(路透)

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

2024-12-18 19:10

超人氣

更多 >
人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事
Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購

Trader Joe's這個10元零食包 有人一口氣為50人團購
「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此

「沒讓位給馬斯克」川普：他當不了總統 原因在此
房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌

房產專家預測：這5類房屋明年底前將暴跌
CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品

CNN：調查人員找到證據 蓋茨花數萬元買春、買毒品