「世界最恐怖監獄」駭人畫面曝光 4萬囚犯都殺過人 吃飯只准手抓

中美洲國家薩爾瓦多去年啟用「恐怖分子監禁中心」，全區共8棟建築物，最多能收容4萬名囚犯。（截圖自Ｘ@／creepydotorg）

中美洲國家薩爾瓦多去年啟用「恐怖分子監禁中心」，專門對付窮凶惡極的幫派成員，號稱「世界最恐怖監獄 」。日本 TBS電視台特地到當地採訪，揭露監獄內「全員都是殺人犯」，進餐全靠徒手抓，以免餐具淪械鬥工具，而且內部採取戰場級最高警戒，看守的警察和士兵都必須遮住臉部隱藏身分，否則以後可能會被受刑人鎖定報復。

報導指出，監禁中心戒備森嚴，連手機訊號都會嚴加控管，包含訪客婚戒、護照等物品都必須寄存管理，再通過類似機場的安檢，甚至需經電腦斷層掃描才能進入。

全區共8棟建築物，最多能收容4萬名囚犯，每間牢房約容納100名囚犯。他們清一色穿著純白短T、剃光頭，身上布滿刺青。雖說各年齡層都有，不過以20多歲的年輕人為主。

薩爾瓦多政府表示，收容人全是參與過謀殺、重大綁架的幫派成員，以「永不出獄」的前提被收監，也就是說將在此度過餘生，也不進行矯正教育。

另外，由於安全是首要考量，受刑者不會參與勞動工作。他們只是被迫在這個地方生活，這樣的狀況將會無限延續。

The new El Salvador mega prison has caused murder rates to drop by 57%. Should gang members who murderer have to give up their constitutional rights? pic.twitter.com/E2ICF2mzPB — • ᗰISᑕᕼIᗴᖴ ™ • (@4Mischief) 2024年2月17日

所有受刑人之間不允許交談，每間監房前約1米處都有黃色警戒線，裡面只有像床的金屬床架，睡覺不會熄燈，且不允許使用枕頭或床墊。這裡沒有隱私可言，空間單調。

餐食用塑膠容器提供，由於刀叉可能成為武器，規定必須用手抓著食物吃。原則上不提供肉類，菜單單調重複，所有進食都是為了維持基本生存的量。每天可運動30分鐘。

面對窮凶惡極的幫派分子，中心部署有1000名警衛和600名士兵，他們戴著面具遮住臉部，以免受刑人與外部聯絡人接應進行報復。

不止如此，中心還有專門的「武器庫」，以防暴動或遭受外部襲擊。報導描述，其中大部分武器強大到日本監獄無法想像。據說，「只要有需要，就會毫不猶豫開火」。

薩爾瓦多以強硬的治安措施大幅減少犯罪案件，現在約有2%的國民因犯罪而被監禁，這是世上最高的監禁率。

然而，冤罪問題也非常嚴重。基於線報拘捕，或者根據與幫派有關的刺青進行逮捕，已經成為冤案的溫床。在緊急狀態 下，採取的非常手段在國際上也遭到批評，認為存在人道問題。