我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

寒流周末襲東岸「酷寒如利刃」 下周這天轉暖

56歲前地產高管涉強姦、餵毒 受害者為14歲華裔少女

省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

編譯潘勛／即時報導
熱泵系統取用地熱，效率高又是無汙染能源。圖為紐約皇后區一戶民家窗戶上安裝的熱泵機器。(美聯社)
熱泵系統取用地熱，效率高又是無汙染能源。圖為紐約皇后區一戶民家窗戶上安裝的熱泵機器。(美聯社)

科學界指出，使用熱泵(heat pump)，比起其他家用暖氣設備，一年最多可節省1200美元，而且讓家中空氣更清新健康。地熱的來源可以讓全人類用上數千年，既溫暖又乾淨，使用熱泵駕馭地熱能源來發電，家中冬暖夏涼。

「thecooldown.com」報導，地心是固態鐵，經歷自然的衰敗過程，釋放出來的熱有如太陽表面。來自地核的熱往外輻射，讓地球中心的其他層溫度升高，再來到岩層，以及我們腳下的地下水。

強烈地熱與地下水結合，成果便是加州黃石國家公園裡的「老忠實間歇泉」(Old Faithful Geyser)，還有科羅拉多州的「難題溫泉」(Conundrum Hot Springs)。人類使用這些地熱特點，維持溫暖與潔淨已有數千年。

近來用科技駕馭地熱來讓房子冬暖夏涼，或者用地熱來發電，變成常見之舉。取用地熱的熱泵使用一系列地下管，還有空氣與地下的溫差，可以為整棟樓房暖房、降溫以及燒開水。

要暖房時，攜帶液體（通常是水）的地下管，取用建築物周遭地下水、岩或土壤的熱氣；液體通過熱交換器，把熱量釋放出來，溫暖建築物。液體再回到地裡的管，重複這個過程。

要冷卻空間，地泵的作用顛倒過來，液體取走室內空氣的熱度，衝壓過地表以下的管路而轉移到地底下。

地熱系統與其他加熱、冷卻系統不同點，在自然轉移地球之內的熱氣，不像瓦斯爐那樣燒燃料來生熱，所以是潔淨能源。

所有的熱泵效率都超過100%，意味省下很多。至於節省多少，要看是由哪些加熱設備轉移過來。由使用甲烷的瓦斯爐轉而使用熱泵，平均每年省105美元；如果是由護壁板式加熱器轉過來，每年可省下整整1287美元；一般人家平均年省670美元。

就算省下來的錢不足以讓你心動，也該為健康著想；瓦斯爐、熱水鍋爐會釋出有毒氣體到你家中，一些呼吸毛病如哮喘會惡化。切換到熱泵系統不會造成空汙，可以改善家中空氣品質。

加州 科羅拉多州

上一則

降價代表快過期了？ 破解好市多肉類13項常見迷思

下一則

她分享隔餐白飯一秘密 醫師認證好處：麵包、馬鈴薯也相同

延伸閱讀

佛州女最愛在聖誕節玩垃圾箱尋寶 兩年省下兩萬元

佛州女最愛在聖誕節玩垃圾箱尋寶 兩年省下兩萬元
人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積

人到中年卻沒存半毛退休金 4方法教你快速累積
華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜

華人留學生怨孢子甘藍「怎麼煮都難吃」 內行人曝食譜
加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

加州男手機斷網後被盜走3萬8000元 專家籲三招自保

熱門新聞

3生肖女晚年最不容易臥床。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Marcus Aurelius）

3大生肖女晚年不易臥床 健康長壽還能財富滿滿

2024-12-11 22:40
四生肖明年日子沒有壓力。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Andre Furtado）

4生肖2025年日子沒壓力 龍有偏財運、他過上美孜孜好命生活

2024-12-15 23:55
四生肖明年求得上上籤，身價連連上漲。（取材自pexels.com@ Jill Wellington）

4生肖2025年求得上上籤 屬鼠升職加薪、他帶團隊突破難關

2024-12-12 22:50
食安專家指出，取用沙拉吧餐點時有幾個常見的錯誤，容易使自己或身邊的人吃進細菌，影響身體健康。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Leah Louviere）

盤子重複取餐是大忌？ 吃自助餐最常犯的6個錯誤

2024-12-16 19:10
餐廳主廚建議，若趕時間，魚肉可放在冷水中解凍。冰凍的魚示意圖。（取材自pexels.com@mali maeder）

魚肉如何解凍最好？主廚教兩方式、錯誤動作不要學

2024-12-10 20:15
美食專欄作家列出9項她愛買的好市多自有品牌產品。好市多示意圖。(新華社)

9項好市多Kirkland商品「不輸知名品牌」 美食作家說必買

2024-12-12 20:15

超人氣

更多 >
「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起

「又是車禍」 放棄綠卡回中的物理學家喪命 質疑聲四起
冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運

冬至「極陰日」慎防3大忌 幾個小動作就可轉運
Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？

Fed決策／聯準會如期降息1碼 為何美股走跌？
威州私校槍案 兇嫌父曾帶她練槍、疑留犯案宣言

威州私校槍案 兇嫌父曾帶她練槍、疑留犯案宣言
美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器

美國擬禁數百萬家庭使用的中國製造TP-Link路由器