省電空氣又好 家中改用熱泵一年可省1200美元

熱泵系統取用地熱，效率高又是無汙染能源。圖為紐約皇后區一戶民家窗戶上安裝的熱泵機器。(美聯社)

科學界指出，使用熱泵(heat pump)，比起其他家用暖氣設備，一年最多可節省1200美元，而且讓家中空氣更清新健康。地熱的來源可以讓全人類用上數千年，既溫暖又乾淨，使用熱泵駕馭地熱能源來發電，家中冬暖夏涼。

「thecooldown.com」報導，地心是固態鐵，經歷自然的衰敗過程，釋放出來的熱有如太陽表面。來自地核的熱往外輻射，讓地球中心的其他層溫度升高，再來到岩層，以及我們腳下的地下水。

強烈地熱與地下水結合，成果便是加州 黃石國家公園裡的「老忠實間歇泉」(Old Faithful Geyser)，還有科羅拉多州 的「難題溫泉」(Conundrum Hot Springs)。人類使用這些地熱特點，維持溫暖與潔淨已有數千年。

近來用科技駕馭地熱來讓房子冬暖夏涼，或者用地熱來發電，變成常見之舉。取用地熱的熱泵使用一系列地下管，還有空氣與地下的溫差，可以為整棟樓房暖房、降溫以及燒開水。

要暖房時，攜帶液體（通常是水）的地下管，取用建築物周遭地下水、岩或土壤的熱氣；液體通過熱交換器，把熱量釋放出來，溫暖建築物。液體再回到地裡的管，重複這個過程。

要冷卻空間，地泵的作用顛倒過來，液體取走室內空氣的熱度，衝壓過地表以下的管路而轉移到地底下。

地熱系統與其他加熱、冷卻系統不同點，在自然轉移地球之內的熱氣，不像瓦斯爐那樣燒燃料來生熱，所以是潔淨能源。

所有的熱泵效率都超過100%，意味省下很多。至於節省多少，要看是由哪些加熱設備轉移過來。由使用甲烷的瓦斯爐轉而使用熱泵，平均每年省105美元；如果是由護壁板式加熱器轉過來，每年可省下整整1287美元；一般人家平均年省670美元。

就算省下來的錢不足以讓你心動，也該為健康著想；瓦斯爐、熱水鍋爐會釋出有毒氣體到你家中，一些呼吸毛病如哮喘會惡化。切換到熱泵系統不會造成空汙，可以改善家中空氣品質。