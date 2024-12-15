曾說比特幣是一時風潮的5位金融大佬 現在怎麼看？

比特幣的價值突破10萬美元，但部分金融大佬不改看法，仍不相信比特幣的價值。(路透)

比特幣 問世到衝破10萬美元花了大約15年的時間，一路走來，幾經大起大落，如今成為價值2兆美元的資產，並帶動全球加密貨幣的總市值邁向4兆美元。一些金融大佬對比特幣的看法出現變化，但另一些仍然不相信比特幣的價值。

摩根大通執行長戴蒙

戴蒙向來不是比特幣粉絲。2017年時，他稱比特幣是場騙局，揚言被發現為銀行交易比特幣的小摩員工將被解雇。他後來出席國會聽證會時指比特幣是 「去中心化的龐氏騙局」，建議政府 「全關掉」。

即使小摩是採用區塊鏈技術的先驅，並持有一些比特幣ETF，戴蒙個人仍抱持懷疑態度。他最近說比特幣是無用的 「寵物石」。

「股神」巴菲特

波克夏 公司的董事長兼執行長一直以來都是比特幣的批評者。他對加密貨幣最尖銳的評論之一是在2018年波克夏股東大會上，描述比特幣 「很可能是老鼠藥的平方」，即使掃光全球比特幣只要25美元，他也不會買。

這位億萬富翁投資人在2023年4月接受CNBC訪問時重申對比特幣的批判立場，將加密貨幣熱潮歸咎於美國人強烈的賭博本能。今年5月波克夏股東大會上，他沒提及比特幣。

貝萊德執行長芬克

芬克曾在2017年稱比特幣為 「洗錢指數」、後來又說這是他的客戶不想買的東西。但他的公司經營全球規模最大的比特幣基金，他表示自己在研究過後改變對數位貨幣的看法。

他現在形容比特幣是一種合法資產，產生與傳統資產不相關的回報，內抵禦貨幣貶值和政治不穩的風險。

Citadel創辦人格里芬

避險基金巨擘Citadel的負責人格里芬（Ken Griffin）多年來一直對他所認為的比特幣投機泡沫提出警告。這位億萬富豪將之與17世紀的鬱金香熱潮相提並論。他最激烈的評論是在2021年比特幣價格狂飆時說：「讓我們面對現實吧，這是聖戰者在號召我們不要相信美元。」

格里芬現在說，自己先前對比特幣的判斷是 「錯誤」，但他仍然質疑此一虛擬貨幣 的經濟效用。

「避險基金天王」達里歐

全球最大避險基金橋水（Bridgewater）的共同創辦人達里歐在2017年將比特幣斥為 「投機泡沫」，但這幾年愈來愈看好這種數位貨幣。

2021年，他在一篇文章裡稱比特幣為「一種了不得的發明」和「類似黃金的另類資產」。他曾透露自己擁有一些比特幣和以太幣，也表達對比特幣長期需求以及政府可能取締加密貨幣的擔憂。

他說：「當我 a）站在政府官員的立場，b）觀其行，c）聽其言，很難想像他們會允許比特幣（或黃金）成為明顯更好的選擇，勝過他們正在生產的貨幣和信用。」他懷疑「比特幣最大風險就在於大功告成。如果成功了，政府會想方設法扼殺它，而他們手握重權能做得到」。

最近，這位億萬富豪對全球央行不斷上升的債負提出警告，並建議投資人將目光轉向黃金和比特幣。