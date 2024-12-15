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學牛叫、吹泡泡…醫師教3招 有助在馬桶上順暢排便

TVBS新聞網／編輯 丘力龍 報導
醫師分享，便祕的時候，可嘗試三種橫膈膜呼吸技術幫助排便。示意圖。(圖/123RF)
醫師分享，便祕的時候，可嘗試三種橫膈膜呼吸技術幫助排便。示意圖。(圖/123RF)

您正在為便秘所苦，上不出來總是硬大嗎？英國醫師卡蘭（Karan Rangarajan）提供三個小妙招，教您在不用力或推擠下排便。

根據「紐約郵報」報導，卡蘭是英國國民健保署（NHS）外科醫師，同時也是網紅，近日他在擁有530萬名粉絲的Tiktok帳號發布影片，向大家教導如何克服便秘。

卡蘭建議，假裝吹泡泡、吹熄蠟燭，或發出聽起來像「發情的牛」的長哞聲，能增加胸腔和腹腔內壓力，有助糞便通過結腸。

卡蘭表示：「您控制呼吸的呼氣階段，這會啟動迷走神經（vagus nerve），意味著腸道會有更多波浪般收縮，很快就能在馬桶上排出好便便。」

迷走神經是最長的腦神經，在呼吸、心率和消化等重要功能中扮演關鍵角色。這條神經也是腸腦軸（gut–brain axis）的主要組成部分，腸腦軸是一個複雜的神經網絡，連結腸胃道和中樞神經系統。

卡蘭說，雖然這三種橫膈膜呼吸技術聽起來「愚蠢」，但確實能確保骨盆底肌肉在收縮和放鬆方面更加協調：「當你沒有得痔瘡時，你的直腸會感謝你的。」

TikTok用戶在評論區的反應兩極。有人寫道：「在辦公室廁所試了哞的聲音，不是個好選擇。」另一人分享：「今天早上試了這個小撇步，真的有用！我再也不用費力了。誰知道吹泡泡可以這麼有幫助？」第三人建議：「坐在馬桶上擤鼻涕也有同樣作用。」

老是便秘很困擾？　國外專家：「學這種動物叫」秒通暢

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