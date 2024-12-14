4生肖年底終於苦盡甘來 鼠穩抓商機、他贏得上司讚賞

四生肖今年底即將苦盡甘來。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@cottonbro studio）

今年即將結束，準備迎接新的一年，中國媒體《新浪看點》分析四大生肖將於今年底苦盡甘來，不缺錢，也不缺貴人幫忙，包括生肖鼠、虎、猴、豬都幸運上榜，其中屬鼠的人在商場上捕捉到難得的機遇，財富滾滾而來；屬虎的人迎接人生轉捩點，得到了上司的讚賞和同事的支持，工作績效突出。

生肖鼠

屬鼠的人年底將迎來轉運的時刻。過去一年的辛勤付出，終於在這一刻得到了回報，他們藉由自身敏銳的觀察力與靈活的頭腦，在商場上捕捉到了難得的機遇，財富將滾滾而來，且他們今年累積廣泛人脈，這些貴人也將在他們最需要幫助的時候伸出援手，因此無論是資金上的支持還是精神上的鼓勵，都能讓他們感受到溫暖與力量。

生肖虎

屬虎的人即將迎接人生的轉捩點，他們靠著毅力克服重重困難，找到屬於自己的春天，事業上得到上司領導的讚賞和同事的支持，工作進展順利，績效突出，財運上正財穩定，偏財也頻頻降臨，他們今年結交許多志同道合的朋友，這些貴人朋友在他們的事業和生活中都給予了極大的幫助和支持。

生肖猴

屬猴的人今年底好運連連，他們靠著機智過人的頭腦，在商場上游刃有餘，賺取了豐厚的財富，不只財運亨通，也在人際互動中收穫了廣泛的人脈資源，這些貴人會為他們提供商業合作機會，也會在困境時給予幫助與支持。

生肖豬

屬豬的人今年底苦盡甘來，他們憑藉憨厚老實和勤奮努力的性格，得到身邊的人的尊重與信任，事業上經歷不少波折和困難，但他們將靠著樂觀的心態和堅定的信念，迎接成功的喜悅，財運上也是收穫滿滿，不僅正財穩定成長，偏財也時有出現。