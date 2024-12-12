現在還能安心吃雞蛋嗎？ 禽流感常見6問答一次看

專家說，在禽流感疫情期間吃雞蛋是安全的。(歐新社)

禽流感 疫情讓人人心惶惶，由於雞蛋 、雞肉、牛奶 和乳製品是常被食用的食物，很多人擔心會在接觸或攝取的過程中被傳染，但專家指出，只要處理得當，毋須擔心透過吃雞蛋而得到禽流感；Eating Well整理了關於禽流感最常見的六個問題，教讀者如何在疫情中保護自己。

1. 吃雞蛋會被傳染禽流感嗎？

答：不會

食品藥物管理局表示，在疫情期間吃雞蛋是安全的，雞蛋感染禽流感的機率很低，被零售店買來的雞蛋傳染幾乎不可能，因為雞蛋經過的適當包裝和存放過程降低了其被汙染的機率。另外，以適當溫度烹煮雞蛋也能避免禽流感或沙門菌感染等疾病，至於適當的溫度，食品藥物管理局建議為華氏145度。

2. 吃雞肉會感染禽流感嗎？

答：不會

在禽流感流行期間吃雞肉和雞蛋都是安全的，只要每次烹煮時都妥適地處理食材和有適當的處理流程，以及保持手部和廚房環境清潔，就能阻絕生肉和家禽相關產品上可能有的病原體。

專家提醒，烹煮雞肉前不要清洗雞肉，烹煮的溫度至少有華氏165度。

3. 喝牛奶和吃乳製品安全嗎？

答：非常安全

雞肉和雞蛋在吃之前都會經過高溫烹煮，而先前曾發生乳牛感染禽流感疫情，讓人擔心食用前沒有經過高溫烹煮的鮮奶、起司、優格或其他乳製品會不會被感染禽流感。報導指出，人類經由生乳被傳染禽流感的資訊有限，而飲用未經巴斯德式殺菌法消毒的生乳的確有安全疑慮，但經過該消毒方式的鮮奶和乳製品絕對可以百分之百安心飲用和食用。

專家說，在禽流感疫情期間吃雞蛋是安全的。(歐新社)

4. 人類得到禽流感的症狀是什麼？

答：可能無症狀，也可能有輕微症狀。輕微症狀包括眼睛發紅、咳嗽和喉嚨痛，若情況較嚴重，還可能出現發燒、肌肉或身體痠痛、疲累或呼吸困難，若出現這些症狀認為自己可能被感染，應立刻尋求專業醫療協助。

5. 寵物會傳染禽流感給人類嗎？

答：疾病管制及預防中心說，寵物貓和狗可能感染禽流感，但人類不太可能因為和患病的寵物接觸而被傳染，但因為仍有可能的機率，所以應注意自身和寵物的健康狀況。

6. 要擔心未來可能疫情擴大嗎？

答：還需要更多研究，但現在可以保持冷靜，分子生物學家及公共衛生提倡者奈斯利（Marion Nestle）說，禽流感如何傳染給人類需要更多研究，目前所知是並不容易，而預防措施也是那個原則：經常洗手，並確保洗乾淨。