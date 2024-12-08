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「海洋奇緣2」蟬聯北美票房冠軍 全球賣破6億元

中新社／洛杉磯8日電
迪士尼人氣動畫電影續集「海洋奇緣2」。(美聯社)
迪士尼人氣動畫電影續集「海洋奇緣2」。(美聯社)

華特迪士尼公司新片「海洋奇緣2」（Moana 2）蟬聯北美周末票房冠軍，上映12天全球票房突破6億美元。 

據票房統計網站BoxOfficeMojo12月8日的電影市場數據，34部影片北美周末票房（12月6日至8日）報收約1.36億美元，與前一周末創下的2024年迄今第二大北美周末票房佳績相比減少約50%。

最新一期北美周末票房排行榜前三名均為蟬聯，由「海洋奇緣2」、「魔法壞女巫」（Wicked）和「神鬼戰士2」（Gladiator II）依次穩坐冠亞季軍席位。 

「海洋奇緣2」第二個上映周末雖票房環比下跌62.8%，仍以約5200萬美元再次奪冠。這部奇幻冒險動畫片的北美票房現已突破3億美元，迅速超越2016年11月推出的第一部「海洋奇緣」（Moana）；全球票房自11月27日公映至今突破6億美元，最近一周票倉增收逾兩億美元，預計亦將很快超越前作。在2024年北美和全球年度票房排行榜上，「海洋奇緣2」目前雙雙升至第5位。

莫娜新出生的小妹妹「賽米亞」（左）將是「海洋奇緣2」一大亮點。(圖／迪士尼提供)
莫娜新出生的小妹妹「賽米亞」（左）將是「海洋奇緣2」一大亮點。(圖／迪士尼提供)

改編自百老匯同名音樂劇的奇幻歌舞愛情片「魔法壞女巫」以約3485萬美元周末票房續居次席，北美票房現約3.21億美元、全球票房約4.56億美元。動作冒險劇情片「神鬼戰士2」則以約1245萬美元周末票房蟬聯季軍，北美票房現約1.33億美元、全球票房約3.68億美元。

好萊塢華裔影視明星劉玉玲等主演的聖誕節主題奇幻動作喜劇片「紅色一號」（Red One），以約700萬美元周末票房從上期榜單第4名退居本輪排名第5位，北美票房現約8579萬美元、總票房約1.64億美元。 

12月6日亮相的兩個新面孔開畫反響平平。科幻恐怖喜劇片「Y2K」以約211萬美元首映周末票房登上本期榜單第8位，目前主要電影網站對其評價為IMDb評分5.2、MTC評分49、爛番茄新鮮度43%（67評），CinemaScore打分為C－。

動作驚悚恐怖片「異變狼人」（Werewolves）未入十強，以約110萬美元首映周末票房躋身本期榜單第11位，目前IMDb評分5.4、爛番茄新鮮度50%（30評）。 

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