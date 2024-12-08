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瓊瑤遭指當小三、拋棄臥病平鑫濤 作家楊照平反：還她公道

記者陳慧貞／即時報導
瓊瑤。（本報資料照片）
瓊瑤。（本報資料照片）

知名作家瓊瑤4日於家中離世，享壽86歲，她生前撰寫無數可歌可泣的愛情故事，也早寫好自己的人生劇本，但隨著自主決定生命終點，過往情史被翻出，除了被說是破壞別人家庭的「小三」，又因公開拒絕繼續照顧失智臥床的平鑫濤，與平家子女決裂，知名作家楊照近日發文認為這是瓊瑤「人設崩壞」關鍵，極力為她平反，強調「應該還給瓊瑤一個公道」。

楊照近日發文表示，瓊瑤晚年「人設崩壞」原因包含被指責為破壞人家婚姻、家庭的「小三」、公開拒絕照顧失智臥病的丈夫平鑫濤、從平家二代經營的「皇冠」出版收回作品版權，不僅震驚老讀者，同時也阻卻新讀者，進而影響其作品原有的地位與吸引力。

楊照指出，瓊瑤和「皇冠」多年來是分不開的連結詞，兩者決裂後，她就不再是大家所認識的瓊瑤，更嚴重的是瓊瑤選擇拋棄共創浪漫愛情故事的平鑫濤，無疑等同是違背自己在小說中創造出來的愛情典範，且當時瓊瑤所說的理由，竟是臥病的人已經不是平鑫濤，「愛了一輩子的那個人已經離開不在了，她無法繼續照顧不是平鑫濤的那具軀體」，這樣的說法，讓大部分讀者、包括自己在內都難以接受。

隨著瓊瑤離世，楊照認為應該還給瓊瑤一個公道，「她有著一份看待生命的真實信念，她看待自己的生命和看待平鑫濤是一致的」，就瓊瑤的標準，如果無法保持清明意識而成為一個「臥病老人」，那就等同不是生命，自然不允許自己陷入同樣狀況，才會選擇離開人間。對此，楊照為勇敢對待自我生命的瓊瑤，表達遲來的尊敬，並稍稍平反她當年被摧毀的愛情人設。

瓊瑤

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