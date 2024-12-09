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吃了小心中毒 專家提醒：這5種食品勿用微波爐加熱

TVBS新聞網／編輯 劉哲琪 報導
微波爐使用有不少禁忌，一不小心可能食物中毒。示意圖。(圖／123RF)
微波爐使用有不少禁忌，一不小心可能食物中毒。示意圖。(圖／123RF)

微波爐是許多人快速加熱食物的方便選擇之一。然而微波爐也可能使食物沒有均勻加熱，導致有害細菌存活並滋生，增加食物中毒的風險。專家呼籲，不建議使用微波爐來加熱5種食品。

PARADE報導，美國食品安全網（FoodSafety.gov）數據顯示，每年有六分之一的美國人會因食物中毒生病。最大的罪魁禍首是沙門氏菌、李斯特菌和大腸桿菌等細菌。非營利組織「杜絕食物中毒」（Stop Foodborne Illness）執行長鮑姆（Mitzi Baum）建議，使用微波爐加熱食物時，至少需要攪拌一次以分散熱量，再放回微波爐加熱至適當溫度（至少攝氏74度）。此外，加熱時也必須遵循包裝上的安全烹飪說明。

專家建議以下5種食品應避免使用微波爐加熱：

嬰兒配方奶粉或母乳

波士頓大學營養學教授兼註冊營養師布萊克（Joan Salge Blake）表示，用微波爐加熱配方奶粉或母乳會導致加熱不均勻，液體中特別燙的部分恐燙傷嬰兒。美國食品藥品監督管理局也建議不要用微波爐加熱母乳，因為加熱過程會破壞營養成分。

塞有陷料的家禽

喬治華盛頓大學副教授柯瓦爾奇克（Barbara Kowalcyk）呼籲，塞有餡料的烤雞等食品，絕對不能只靠微波爐加熱。美國農業部指出，雖然雞肉很快就熟，但內部餡料可能無法達到消滅有害細菌所需的適當溫度，引發食物中毒的風險很高。

生肉或家禽醃料

布萊克指出，未煮過的醃料恐藏有病原體，會引發食物中毒，因此必須先煮沸。但微波會導致加熱不均勻，加熱後仍可能使病原體殘留。

超過一周的剩菜

如果冰箱裡有冷藏7天以上的剩菜，必須直接丟棄。食品藥物管理局（FDA）指出，用微波爐加熱無法確保這些剩菜的安全性。放置很久的剩菜可能滋生黴菌等物質。鮑姆表示，若這些細菌存在於食物中，且在加熱過程中沒有被殺死，可能會引發嚴重疾病。美國農業部資料顯示，剩菜通常可冷藏保存3到4天。

2小時以上未冷藏的食物

鮑姆指出，如果食物在室溫下放置兩小時或更長時間，不能只靠「高溫加熱」就讓它變得可以安全食用，因為一些細菌可以在烹飪溫度下存活，並在放置過久後繁殖。舉例來說，當易腐壞的食品未存放在安全溫度下時，金黃色葡萄球菌會迅速生長並產生毒素，就算透過高溫加熱也殺不死。肉毒桿菌也可以在幾個小時內大量繁殖，就算食物經過重新加熱，也無法殺菌或去除細菌釋放到食物中的有害毒素。

吃了小心中毒　專家提醒：「五種食品」勿用微波爐加熱

TVBS新聞網

高溫 農業部 波士頓 FDA

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