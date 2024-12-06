宅配包裹總是「多兩根」 UPS快遞員貼心舉動讓狗狗好開心

許多飼主疼愛寵物，會訂購高級罐頭或零食。寵物示意圖。（取材自pexels.com@Connor McManus）

現代宅配物流發達，往往只要在家中下訂，就能等著東西上門。儘管送貨員通常和自己素不相識，但偶爾也會從一些小地方的互動，感受到溫馨的一面。近來有位外國網友，就有這樣的經歷。

根據日本媒體「grape」報導，一位Reddit網友分享，他自己平常為了愛犬，有長期訂閱「BARK BOX」的服務。而這個BARK BOX，會定期宅配毛小孩用的高級點心、玩具等等。有一次當這位網友收貨時，他發現在BARK BOX的宅配箱上面，還多了兩根給狗狗的骨頭。

這兩根骨頭並不在訂閱的內容裡，而是由送貨員額外贈送的。網友與送貨員素不相識，對方應該也沒看過他的狗狗，但很可能是從BARK BOX的宅配箱，知道收貨者是位愛狗人士，或者從屋外聽到狗狗的叫聲，因此特別致上特別心意。

據網友透露，這位送貨員還不是第一次，而是好幾次都貼心送上這份給毛小孩的小點心，該網友也與大眾分享愛犬品嚐這份禮物的照片。

有些網友留言建議，要不要放些點心和水回贈給外送員，收貨網友也覺得這些點子很不錯，下次將以這樣的方式，答謝對方的心意。