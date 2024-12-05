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德州女在Target自助結帳 一理由警報大響讓她尷尬極了

世界新聞網／輯
德州女子在Target購物時使用自助結帳，但刷超過規定的商品數量，機器警報大響。Target自助結帳示意圖，非新聞當事者。(路透)
德州女子在Target購物時使用自助結帳，但刷超過規定的商品數量，機器警報大響。Target自助結帳示意圖，非新聞當事者。(路透)

德州的珊卓拉（Sandra）到當地Target購物，她在只能掃描十件商品的自助機台結帳，結果刷到第11件物品時機器竟然警報大響，讓她尷尬到從此不敢再踏進那間店，不過Target的發言人說那是誤會一場，自助結帳機不會因為品項超過就響警報。

每日郵報（Daily Mail）報導，Target去年開始限制自助結帳機台的品項數目，購買十件以下商品的顧客才能使用自助結帳機台。

珊卓拉在TikTok表示，她日前到Target購物時選了超過十樣物品，因為有收銀員的結帳通道大排長龍，不想排隊的她決定用自助結帳機。

珊卓拉說，當她掃到第11樣物品時，機器響起警報，讓她嚇一大跳，連忙從機器彈開，這讓她非常尷尬無措，她說她不敢再去那間店，並提醒網友若店家說只有買十樣以下商品的人可以自助結帳，那就真的是十樣，千萬不要心存僥倖，否則會超級丟臉。

@iamsandraav

#targethaul

♬ original sound - Sandra 🌷

一名網友在珊卓拉的影片留言，說自己之前買了13樣物品，在自助機台結帳時因為她超過三件商品，所以機器大叫了三次。

不過Target一名發言人回覆媒體，表示店內的自助結帳機不會因為掃描超過規定的數目而啟動警報。

珊卓拉說，很多人以為她沒有結帳，其實她還是有完成結帳，機器警報大響可能是她沒刷到或沒有正確刷條碼，也可能是刷太快，當時有Target員工在旁邊提醒她不要刷太快。

Target TikTok

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