男子大拇指能「特殊伸長」 他滑手機影片吸引十萬人觀看

麻州男子雅各的右手大拇指長達5英寸，他在網路分享生活獲得大批粉絲追蹤。(翻攝TikTok @jwpina)

麻塞諸塞州男子雅各（Jacob Pina）的右手大拇指長達5英寸，讓人好奇他要如何大家常做的動作如滑手機，他為此特地開設YouTube 頻道公開自己滑手機等的日常生活，吸引上萬人追蹤和觀看。

每日郵報（Daily Mail）報導，25歲的雅各右手大拇指伸長後達5英寸，只比6英寸的iPhone手機短一些，左手的大拇指伸長後跟右手大拇指長度差不多。

雅各近期在TikTok 上傳了他如何滑手機的影片；影片中他將右手大拇指伸長後，和一般人一樣滑手機，但他不是握著手機滑，他的其他四指在手機下方保持握拳姿勢，因為他若握手機，大拇指頂端就會超出手機，沒辦法滑，他打電動的影片也吸引超過百萬人次瀏覽。

雅各的影片累積將近10萬次瀏覽，很多網友好奇他伸長手指的過程會不會痛，也有人懷疑影片經過變造或使用特效。

報導指出，約十分之一的美國人擁有可高度伸縮的關節，也稱為過度活動關節，但醫師無法解釋雅各的拇指，這種症狀多半來自遺傳，但雅各說他沒有任何健康問題。

雅各過去接受媒體訪問時說，他以前不覺得自己有什麼特別，直到高一時他向一位朋友展示可伸長的大拇指，對方鼓勵他在TikTok開設帳號秀給全世界看，他現在已擁有280萬位追蹤者。

雅各說，他認為自己雙手大拇指異常地長是很正面的經驗，這不但不會在他生活造成太大困擾，還讓他在網路世界收穫一票粉絲，「追蹤者和影片被按讚的數量讓我感到吃驚」。

過度活動關節被認為和基因及自體免疫有關，其中最常見的就是皮膚彈力過度症（Hypermobile Ehlers-Danlos syndrome, HEDS），這是一種遺傳疾病，會影響保護骨頭的結締組織。