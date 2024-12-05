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2萬元買下祖母房屋 她整理到快崩潰「半年都清不完」

世界新聞網／輯
印第安納州布蘭蒂買下祖母的房子，發現裡面囤積各種物品，讓她清到崩潰。(翻攝 TikTok @brandyhagewood)
印第安納州布蘭蒂買下祖母的房子，發現裡面囤積各種物品，讓她清到崩潰。(翻攝 TikTok @brandyhagewood)

印第安納州的布蘭蒂（Brandy Hagewood）在祖母搬到安養院後買下祖母的房子以避免被政府收走，沒想到有囤物症的祖母在家中堆了太多物品，讓她花了八個月的時間清理且還未入住，更被清運、打掃影響生活和經濟狀況，需要上網發起募捐請善心人士幫忙，這一切都是她當初沒想到的。

Moneywise報導，印第安納州安哥拉（Angola）的布蘭蒂在2022年祖母搬到安養院時以2萬元買下祖母的家，2023年祖母過世後她計畫搬入該房屋。

在印第安納州，州民要搬到安養院時，州政府可以獲得留置權，並在當事人過世後拍賣房屋，作為州政府支付其安養照顧的費用。

這就是為什麼布蘭蒂買下祖母的房子的理由，但她沒想到後續的清理讓她瀕臨崩潰，布蘭蒂說她已經花了八個月清理和丟掉屋中物品，還沒辦法入住，她想把整個房子清空來盤點屋損，但現在還有廚房、洗衣間、車庫還沒清，她評估還需要一段時間因為另一半很常加班，她還有三個孩子要顧。

報導指出，清運房屋讓布蘭蒂在生活和財務上面臨極大壓力，她不得不上網發起募款活動，希望各界可以在清運物品和整理房子的費用上幫忙，她也在自己的TikTok上記錄過程

@brandyhagewood

Come with me inside the hoarder house I bought from my grandma to save it from being taken by the state

♬ original sound - Brandy Hagewood

若親人有囤積症，專家也給出專業意見。根據華盛頓郵報（Washington Post）報導，美國有約6%的人、約1千9百萬人有強迫囤積症。

報導指出，囤積症是一種心理疾病，患者無法丟棄自己的物品，無論物品的價值，丟棄讓他們會感到痛苦。

若認為家人是囤物症患者，盡早面對問題越能盡快處理問題。首先可以聯繫當地的專業醫師，讓家人獲得協助。同時試著和專業人士與家人合作，讓家人的家恢復到適合居住的狀態。未經囤物者同意就丟掉他們的物品通常不是一個好主意，更好的方法是共同努力，一起清理。

報導指出，也有專門處理囤積情況的專業組織者，獲得專業人員的幫助可以使整個過程更加順利，不會讓每個參與者感到不知所措。

印第安納州 TikTok 房地產

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