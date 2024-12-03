12星座最恨表面功夫排行 無法接受任何虛偽遮掩的是他

公眾場合，難免需要做點表面功夫。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Christina Morillo）

人在江湖，身不由己。有時為了大眾的和諧，難免需要些表面功夫，但也有人對這樣的作法不以為然。日本網站「占TV」近來就分析12星座，排行哪些星座最厭惡這種虛偽的行為。

第12名 天秤座

注重形象的天秤座，認為講話多一層包裝，是一種大人應有的禮儀。

第11名 魔羯座

務實主義的魔羯座，認為表面功夫是一種必要之惡。

第10名 獅子座

自尊心強的獅子座，雖然嘴上說討厭虛偽，但在需要時卻會靈活運用。

第9名 雙魚座

情感豐富的雙魚座，需要靠一些掩飾來平衡自我的內心世界。

第8名 雙子座

雙子座認為，既然稍微做點表面功夫，就能讓大家和平共處，那為什麼不呢？

第7名 處女座

處女座認為要當一個有常識的人，必須適度利用一下漂亮話。

第6名 射手座

熱愛自由的射手座，只專注於自己喜歡的事物，對遮遮掩掩毫無耐心。

第5名 金牛座

務實的金牛座傾向於腳踏實地，用實際行動證明自己，而非花言巧語。

第4名 天蠍座

天蠍座付出全部真心來對待每一件事，無法忍受虛偽。

第3名 水瓶座

獨立思考的水瓶座，對花言巧語相當無感，既不喜歡也不討厭。然而，若是這些話被強加到他們身上，他們可能會產生反感，甚至直接拆穿並拒絕配合。他們堅持每個人都有自己的方式，不必勉強彼此。

第2名 巨蟹座

感性的巨蟹座，希望自己和大家都能真誠以待。他們討厭虛偽的表面交流，即使會導致一些爭吵，他們仍寧願大家是真心交流。然而，為了避免衝突，他們有時也會妥協，但這種壓抑會讓他們感到疲憊，產生爆發的風險。

第1名 牡羊座

充滿正義感的牡羊座，對虛偽的言語深惡痛絕。他們厭惡粉飾太平的社會，雖然可能努力與這些表面功夫妥協，但內心的正直，讓他們無法完全隱藏真心。有時，他們甚至為了社會正義，不在乎成功或失敗，挺身而出對抗不公不義。