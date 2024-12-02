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83棵樹+旋轉木馬 吉兒拜登最後一次介紹白宮聖誕裝飾

記者張聲肇/即時報導
位於藍廳的迷你旋轉木馬 。(歐新社)
位於藍廳的迷你旋轉木馬 。(歐新社)

第一夫人吉兒．拜登2日最後一次介紹白宮聖誕節裝飾，主題是「平安與光的季節」(Season of Peace and Light)。

第一批受邀到現場感受平安與希望的光輝氣氛的是國民兵眷屬，來賓眼前是高大的聖誕樹，遊樂場般的旋轉木馬，金銅色聖誕鈴和雪橇上繫掛的鈴鐺，模仿雪花飄落的天花板設計，亮麗又溫馨。

她另外向前來幫忙布置白宮裡裡外外節日裝飾的志工道謝，預祝他們聖誕快樂，新年大吉。拜登夫人說，「沒有各位的辛勞，白宮不可能那麼漂亮。看著你們年復一年讓這片天地轉化為一片美景，真難以思議，謝謝大家把該跟家人在一起的時光，用到這裡黏黏貼貼，共創美景。」

300多名志工花了一整個星期的時間，在白宮的公共空間，布置了83棵聖誕樹，近萬呎彩帶、2.8萬個裝飾、2200隻紙鴿子、16.5萬個燈照亮花圈與布景。

來自北卡州的20呎高弗雷瑟杉木矗立在白宮藍廳中央，把吊燈移開才夠放，四周是彩色繽紛的馴鹿、天鵝等動物造型，忽高忽低輪流旋轉，樹上掛滿了彩色燈泡，以及三度空間的薄荷糖、彩帶糖等節日糖果。美國50州、海外領地以及華盛頓特區的「名牌」清晰可見。

從輪番照射星光下進入白宮的賓客，很快就看到向陣亡將士家屬致敬的金星樹——由六顆金色色調的星星疊成的樹，每一顆代表六個軍種當中的一個。

東廂走廊上懸掛的鈴，象徵聖誕節的喜氣。東廂天花板和樓上窗戶，布置了各種反光裝飾，讓人有雪花飄落的感覺。正門口兩棵大聖誕樹下，有大家手牽手歡慶佳節的剪影。

藍廳彩色玻璃和三稜鏡不時射出斑斕的光線，紅廳的紙鴿子宣告和平降臨。東廂和國宴廳之間的十字廳，也掛滿了和平鴿。

國宴廳裡面，白宮造型的超大薑餅上面，各式糖果閃閃發亮，白宮南苑皚皚白雪中有幾十株迷你聖誕樹也在閃閃發光，有人在南苑草坪溜冰。

拜登夫人向國民兵眷屬致詞。(歐新社)
拜登夫人向國民兵眷屬致詞。(歐新社)
白宮十字廳通往藍廳的門口旁 ，豎立兩棵聖誕樹。(美聯社)
白宮十字廳通往藍廳的門口旁 ，豎立兩棵聖誕樹。(美聯社)

白宮 拜登 聖誕節

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