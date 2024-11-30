我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

在車庫「油炸火雞」引火災 康州400萬豪宅付之一炬

全球百大最佳城市 巴黎亞軍 紐約排第3 第一名是「它」

編譯盧思綸／即時報導
全球百大最佳城市第3名由文化大熔爐紐約拿下，圖為紐約中央公園許多植物樹葉轉變為黃色，秋意甚濃。(中新社)
全球百大最佳城市第3名由文化大熔爐紐約拿下，圖為紐約中央公園許多植物樹葉轉變為黃色，秋意甚濃。(中新社)

2025年全球最佳旅遊城市報告出爐，英國倫敦憑藉世界知名博物館和精采夜生活在270多個大城市中脫穎而出，獲選為全球最佳城市冠軍，亞洲僅東京和新加坡打進前五名，分別拿下第4和5名，台灣台北入選第76名，但在餐飲方面獲得第22名成績。

有線電視新聞網（CNN）報導，這份報告由行銷顧問公司Resonance與市場調查機構Ipsos合作編撰，針對超過270個全球城市的宜居性、宜人度和繁榮度進行整體表現排名，具體指標涵蓋文化、景點、夜生活、餐飲與國際名譽。

巴黎以享譽盛名的觀光購物勇奪亞軍，第3名則是文化大熔爐紐約拿下；前十大最佳城市中有6個位於西歐，包含羅馬（6）、馬德里（7）、巴塞隆納（8）和柏林（9）。

台北獲選為全球百大最佳城市第76名。(路透)
台北獲選為全球百大最佳城市第76名。(路透)

台灣僅台北入選前百大，報告描述，作為珍珠奶茶、蒙古烤肉與鼎泰豐米其林星級小籠包的故鄉，還有師大夜市和RAW和Mume等高級餐廳，讓台灣在餐廳方面排第22名，而宜人度（51）和宜居性（56）也表現均衡，展現讓人輕鬆享受生活的高品質。

在亞洲方面，以東京排名最靠前，繁榮度也拿下第6名，還有大阪（42）與名古屋（81）都打入排行榜，但是不見京都。

另外，首爾和曼谷分別位列第16與32名，中國北京（36）、上海（61）和香港（97）等地也入圍

新加坡 觀光 入圍

上一則

小狗扒拉小貓圍兜「雙腳懸空眼神死」 網笑：想幫報警

下一則

這畫面顏值太高 昆凌、Minji、橋本愛聚首香奈兒

延伸閱讀

入冬首場大雪亂交通 紐約、賓州等東岸多州進入緊急狀態

入冬首場大雪亂交通 紐約、賓州等東岸多州進入緊急狀態
拳擊／黃筱雯年終賽奪金 林郁婷退賽 世界拳總致歉

拳擊／黃筱雯年終賽奪金 林郁婷退賽 世界拳總致歉
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

紐約嚴打手機盜竊 令業者斷網…華人受害者卻這麼說

熱門新聞

四生肖明年財星入命，好運連連。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@ Alena Darmel）

4星座2025財星入命 牡羊投資賺大錢、他帶團隊一起衝頂

2024-11-24 22:45
四生肖貴人運最好。（取材自pexels.com@Elle Hughes）

4生肖心地好專吸貴人 屬鼠收穫小確幸、他事業迎助力

2024-11-28 22:40
麥當勞的麥克雞塊有其營養價值，偶爾點吃一些不會影響身體太大。(圖／台灣麥當勞提供)

麥當勞都是邪惡美食？麥克雞塊沒有你想的那麼不健康

2024-11-28 19:10
三星座晚婚的機率最大。（取材自pexels.com@Tan Danh ）

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

2024-11-30 00:50
三大生肖年底運勢最旺。（取材自pexels.com@The Lazy Artist Gallery）

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

2024-11-25 19:10
在美國可出租嬰兒用品賺錢。示意圖。（取材自pexels.com@ Oleksandr P）

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

2024-11-25 19:20

超人氣

更多 >
3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂

3星座晚婚機率大 但婚後生活最和樂
老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀

老實單純 「3生肖」最容易被小人背後捅刀
明年起 好市多這個商品專區將消失

明年起 好市多這個商品專區將消失
黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多

黃瓜、雞蛋也爆沙門氏菌汙染 急召回…包括好市多
走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢

走線客專題／紐約穆斯林共居避風港 快樂做拉麵不賺快錢