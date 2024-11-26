三餐先吃蛋白質助控糖 醫點名2族群 做1事恐適得其反

初日診所內科暨減重專科醫師陳威龍說，除非將進行中高強度體育活動，或對熱量有一定需求，否則先吃蛋白質，最後再吃澱粉、水果的飲食策略是利大於弊。圖為在2024年世界棒球12強賽中打出3分全壘打的中華隊隊長陳傑憲。（聯合報系資料照）

營養學專家洪泰雄分享，友人落實三餐「先吃蛋白質、再吃蔬菜、最後澱粉」，讓糖化血色素（HbA1c）從9%降到5.7%，還被醫師建議停用降血糖藥。初日診所內科暨減重 專科醫師陳威龍認可「湯、肉、菜、飯、水果」等用餐順序，確實有助於控制血糖。

洪泰雄在臉書 表示，三餐先吃蛋白質的飲食策略原則，重點在於蛋白質約占每餐25%至30%、蔬菜應占50%，碳水化合物則占20%至25%，保持各餐定時定量，避免暴飲暴食或長時間空腹。

進食3個步驟，第一步是蛋白質如肉類、魚類、蛋、豆腐、豆類等；第二為食用蔬菜如綠葉蔬菜、花椰菜、茄子等富含纖維的食物；第三步是碳水化合物如糙米、地瓜、藜麥等低升糖指數的全穀類。

雖然友人落實三餐先吃蛋白質，讓糖化血色素從9%降到5.7%，但洪泰雄表示，另需結合其他健康的生活習慣，包括減少精緻糖與澱粉等攝取量，增加運動量提高胰島素敏感性，規律生活作息，減少壓力。糖尿病患如想比照辦理，建議在醫師或營養師的指導下進行，確保飲食均衡，且符合個人健康狀況。

陳威龍贊同「三餐先吃蛋白質」飲食策略，他認為，主要關鍵不是在於先吃蛋白質或蔬菜，而是最後再吃澱粉與水果，順序就是湯、肉、菜、飯、水果，「如果有湯，先喝湯再喝水，第二個就是肉，也就是蛋白質，接下來是蔬菜，第四個是澱粉，最後才是水果。」

陳威龍說，實施這套進食順序，讓胃先消化蛋白質、蔬菜等食物，再吸收澱粉，血糖就也不會立刻飆升；當食物進入胃，會刺激人體的腸道分泌腸泌素，其中GLP-1會讓胃的蠕動變慢，增加飽足感並降低食慾，也會刺激人體分泌胰島素，不會吃下太多澱粉。

陳威龍說，吃下蛋白質，較不會刺激人體分泌胰島素，胰島素除了幫助降低血糖，也是合成脂肪的荷爾蒙，一旦血糖飆升，胰島素容易把過多的能量轉變成脂肪囤積起來，久而久之造成肥胖、脂肪肝。

陳威龍強調，「三餐先吃蛋白質的飲食策略是利大於弊」，可以幫助族群有糖尿病患，以及正在減重的人。不過，將於進行中高強度體育活動，或對熱量有一定需求的民眾，因需要碳水化合物提供即時能量，若先吃蛋白質再吃澱粉，可能適得其反。

陳威龍舉例，很多足球 或籃球運動員在比賽開始前或中場休息時，常吃一根香蕉，若改成吃兩顆蛋，可能來不及提供及時能量，「就會比較沒有力氣」。