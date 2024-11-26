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上海天價「潮州白粥」賣200元人民幣 店員：有機大米、法礦泉水現熬

世界新聞網／輯
有網民稱在上海遇見「白粥刺客」，一鍋白粥和一些鹹菜，要價200元人民幣。（取材自澎湃新聞）
有網民稱在上海遇見「白粥刺客」，一鍋白粥和一些鹹菜，要價200元人民幣。（取材自澎湃新聞）

中國網上近日流傳短片，有網民稱自己在上海遇見「白粥刺客」，一鍋白粥和一些鹹菜，標價200元人民幣（約27美元）一份，供4至6人食用，2至3人份標價100元(人民幣，下同），此事引發熱議。

澎湃新聞報導，這家飯館位於上海商業區，一以提供地道潮汕美食聞名，菜品價格普遍較高。店員稱，這道「潮汕砂鍋白粥」是用東北有機大米和阿爾卑斯山礦物質水熬煮，之所以貴是因為人工現熬。但有網民指稱，自己點的一鍋200元白粥底部燒糊了。

對於這份高價白粥，飯館工作人員表示，製作過程中選用了優質的食材，包括新鮮的蝦、蟹、貝類等海鮮，以及多種潮汕特色的配料和調料。同時，砂鍋白粥的製作工藝也十分講究，需要經過多道工序精心熬製，以確保粥的口感和營養價值。因此，雖然價格較高，但絕對物有所值。

該飯館店長表示，該款白粥之所以貴是因為用了法國品牌Evian礦泉水熬煮，其他粥用的則是普通過濾水，強調「不願吃不要選擇就可以了」。店長還介紹，該款白粥並非店內主推菜品，「初衷不是賣給大眾消費的，是老闆做過給朋友他們覺得好吃，就弄到菜單上了，十幾年前就是這個價格了」。 此外，他認為嫌貴的「都不是我們終極顧客」。

有網友吐槽「誰家的粥不是現熬的」、「我們這裡白粥才3塊」。也有網友表示理解店家，「明碼標價沒問題」「覺得貴可以不點」。

上海浦東新區市監局濰坊市監所對此回應稱，「價格（是否）過高不好隨便定義，要看實際情況」，若商家沒有明碼標價或哄抬物價，將進行監管。

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