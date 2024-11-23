想變漂亮不止可以靠醫美 中醫曝針灸「這樣做」也ＯＫ

中醫師楊佩鈺表示，初期乾眼症、飛蚊症患者，也透過美顏針改善眼睛周遭循環。（楊佩鈺提供）

現代人愈來愈願意花時間、精力在自己的外表上，有些人會尋求醫美療程，但中醫針灸其實也能幫上忙，中醫師指出，對於想要擁有紅潤氣色、提升臉部輪廓的民眾，可透過中醫美顏針提升面部線條、改善膚質，還能改善頭痛、飛蚊症等。

中醫師楊佩鈺表示，美顏針應用中醫針灸技術，使用極細的針刺入頭皮、頸部及臉部，刺激經絡並促進氣血循環，根據針刺的方向、深度或角度不同，刺激範圍從較深層的肌肉、筋膜到淺層肌膚及經絡皆有，可增進氣血循環、肌肉放鬆及恢復彈性。

楊佩鈺指出，針刺可達到深層肌肉和真皮層，促進膠原蛋白增生，改善面部的暗沉、淡化黑眼圈，並提拉面部肌肉，使法令紋變淺，臉型更加立體，持續進行美顏針療程，除蘋果肌變得更加豐盈，氣色也會隨著療程逐漸改善。

油性肌膚易冒痘，常常是一些代謝廢物堆積，楊佩鈺說，美顏針能改善代謝、減少痤瘡發生；乾性肌膚則可透過增進循環，使氣血營養能夠送達肌膚，平衡肌膚油脂分泌，整體而言恢復期短，少數患者可能出現小範圍瘀青。

楊佩鈺指出，偏頭痛、乾眼、失眠 等，許多因循環不良而導致的症狀，也可透過美顏針原理來緩解，有些個案是初期乾眼症、飛蚊症患者，也透過美顏針改善眼睛周遭循環，舒緩症狀，對於氣血較虛弱的患者，則建議搭配中藥調理，以達到更快速明顯的效果。