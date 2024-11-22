在家做出與餐館同等美味 法式洋蔥湯最重要竅門

美食作家分享如何做出絕佳的法式洋蔥湯。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Juan Pablo Serrano）

法式洋蔥湯滋味多重，來自焦糖化的甜洋蔥，再加上脆脆法式長棍麵包上半融化的起司，很多人以為非到豪華的法式餐廳，不然嘗不到這道美食。但是美食作家凱莉‧史提爾威(Kelly Stilwell)指出，想做出與餐廳同等級的美味，最重要的竅門在掌握洋蔥焦糖化，接下來就簡單了，她還傳授七個步驟，讓你煮出絕對美味的法式洋蔥湯。

凱莉指出，要做出餐廳等級的法式洋蔥湯，要訣只有一個：花時間做好洋蔥焦糖化，低溫、慢慢地烹飪，讓它們取得奇妙的甜味，散發出濃郁的棕黃色而又沒燒焦。一旦搞定這個過程，剩下來的煮湯都算小菜一碟。

法式洋蔥湯的成分簡單，削薄的洋蔥片、牛油橄欖油、牛肉湯底、低甜度白酒、香料及調味料、法棍麵包切片、磨碎的格呂耶爾起司(Gruyère cheese)。

要做經典法式洋蔥湯，第一步是在大鍋或荷蘭式爐子裡，用中火融化牛油加橄欖油；再來加入切碎的洋蔥，烹調到焦糖化，偶爾翻攪一下，耗時約30到40分鐘。

第三步加入蔥薑蒜等，再倒入白酒收汁去渣，鍋底任何變褐的碎屑都要清掉，再繼續攪拌。第四步加入牛肉湯底、水以及鹽，讓湯來到火文微滾，再煮個20到30分鐘。

第五步就是等湯已就緒，先把烤爐預熱到灼熱；第六步就是把麵包切片放在烤盤上，每片放好磨碎的格呂耶爾起司，再放進烤爐直到起司融化、像要起泡；第七步就是用大杓子舀起熱湯到湯碗，上頭再放著有起司的法棍麵包片。

假如你要在烤爐裡烤吐司片，那就把熱湯舀進烤爐裡不會破的碗，於上頭放進一片法棍麵包，灑上大量的磨碎格呂耶爾起司。再把湯碗放在烤盤上，烤到起司冒泡，再戴上火爐手套，小心地取出湯碗，讓湯稍微冷卻再端上桌，以免燙著自己。