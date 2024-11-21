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全世界最小好市多在阿拉斯加 逛起來和其他分店不同

世界新聞網／輯
阿拉斯加首府朱諾的好市多是全世界最小的門市。圖為朱諾景色。（取材自pexels.com@ Ella Wei ）
阿拉斯加首府朱諾的好市多是全世界最小的門市。圖為朱諾景色。（取材自pexels.com@ Ella Wei ）

好市多（Costco）的特色之一是占地寬廣、販售的商品種類繁多，但不是每一間好市多都這麼大。位於阿拉斯加州首府朱諾（Juneau）的好市多是全世界最小的好市多，面積只有其他好市多的一半大，但商品種類俱全，還有馴鹿香腸、防熊噴霧及捕鮭魚的抄網等當地限定商品。

Takeout報導，好市多平均占地面積為14萬6千平方英尺，相當於兩個足球場大，目前最大的好市多位於猶他州鹽湖城，占地23萬5千平方英尺，但很快就要被24萬1342平方英尺的加州弗雷斯諾（Fresno）分店比下去。

報導指出，朱諾的好市多1993年開幕，面積為7萬6696平方英尺，是世界上最小的分店，只有好市多店面平均面積的一半，員工只有一百人左右，但它是人口3萬1337人朱諾郡的重要補給站，營業額不輸其他店，獲利逐年成長2至3%。

好市多一間門市販售的商品約3800種，好市多朱諾分店因為其成本控制策略，販售的商品種類為3200種。雖然朱諾分店沒有加油站、麵包區，但仍有完整的酒類區、藥局，也有賣熟食的小型戶外美食街，不過沒有賣披薩和招牌的4.99元烤雞。

有趣的是，想買新鮮的魚的顧客會發現在朱諾分店選擇不多，因為當地人更喜歡自己抓魚或直接向漁夫購買；為了幫助當地居民度過阿拉斯加州酷寒的冬季，朱諾分店的冷凍食品琳瑯滿目。

朱諾分店的好市多補貨也和其他分店不同，物流對他們來說是一大挑戰，他們大部分的商品是船運，另一些用空運，因此他們補貨需要更多時間。

朱諾分店還有另一個特色，就是還有販賣阿拉斯加限定商品，包括馴鹿香腸、防熊噴霧及巨型鮭魚抄網，讓這間分店在方方面面都滿足居民的生活需求。

好市多 阿拉斯加州

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