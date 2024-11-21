我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「川普2.0」到來 外資預期中國明年經濟「保5」無望

烏克蘭用「暴風影」飛彈轟俄 普亭有哪些手段能報復美英？

「牆上的香蕉」拍出520萬天價 買家身分曝：我要吃掉

編譯徐榆涵／即時報導
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）
義大利藝術家卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作3幅名為「喜劇演員」的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出。（美聯社）

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作三幅名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會以520萬美元拍出，遠遠超出100萬美元至150萬美元的初步估價，引發熱議。

衛報報導，這件2019年的作品「喜劇演員」有3個版本，其中一幅20日晚間在紐約蘇富比拍賣會首次亮相，在拍賣會上，來自電話與網路的競標激烈又迅速，「喜劇演員」很快從起標價80萬美元，超越最初預估的100萬至150萬美元，最終以520萬美元成交。

拍賣師巴克（Oliver Barker）在競標價接近高點時打趣說道，「我從沒想過我會說出『一根香蕉500萬美元。』」據悉，拍賣會上展示的那一根香蕉，是當天稍早以35分美元購入。

買家是34歲中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun），包括佣金一共將支付624萬美元。

他成功買下作品後，會收到一份真品鑒定證書，以及安裝及更換香蕉的說明書。孫宇晨說，這不僅僅是一件藝術品，也代表一種文化現象，在藝術、迷因和加密貨幣社群之間搭起橋梁，相信這件作品未來能激發更多思考與討論，並將成為歷史的一環。

但孫宇晨表示，打算吃掉那根香蕉，以「致敬它在藝術史及大眾文化裡的地位。」

「喜劇演員」2019年首次在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）上首次輛縣，三件共12萬美元身價，迅速席捲全球媒體頭條，也引發關於藝術本質與價值的討論。隨後，紐約行為藝術家達圖納（David Datuna）把香蕉拔下來吃掉，再度引爆熱議。

拍賣 貨幣 義大利

上一則

11月21日星座運勢 水瓶獲上司嘉獎 獅子事半功倍

下一則

Messenger通話功能推3大升級 清晰視訊、影音留言

延伸閱讀

紐約久旱逢甘霖 降雨預計持續到周末

紐約久旱逢甘霖 降雨預計持續到周末
涉嫌策畫炸毀紐約證券交易所 佛州男自稱像「賓拉登」遭逮

涉嫌策畫炸毀紐約證券交易所 佛州男自稱像「賓拉登」遭逮
節日氣氛濃厚 紐約中央車站免費迷你火車秀

節日氣氛濃厚 紐約中央車站免費迷你火車秀
紐約清潔局長轉任市警局長 亞當斯任內已換了3人

紐約清潔局長轉任市警局長 亞當斯任內已換了3人

熱門新聞

三生肖明年容易一夜暴富。示意圖。（取材自pexels.com@Anna Shvets）

3生肖2025年可望一夜暴富 屬龍遇貴人相助事業運旺

2024-11-18 22:35
四生肖年底有望財運亨通。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

4生肖年底愈來愈富 屬鼠投資得利、他們創業成功賺大錢

2024-11-15 01:10
有的星座隨著年歲增長反而過得更開心。（取材自unsplash.com＠Ravi Patel）

愈老愈開心星座 天秤轉型氣質潮人、這星座受後輩尊敬超自豪

2024-11-15 22:45
四星座明年愛情事業兩得意。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio ）

2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功

2024-11-17 00:25
專家說只要蛋是好的，白色的蛋黃是能吃的。蛋示意圖。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）

白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思

2024-11-15 19:10
白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05

超人氣

更多 >
含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高

含淚告別網壇的納達爾 生涯總獎金史上第二高
川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗

川普擬大規模遣返無證客 民主黨籍州、市長誓言對抗
好市多這款超搶手抹布 出自華人之手

好市多這款超搶手抹布 出自華人之手
這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元

這名網球選手每踏入球場 就進帳近100萬美元
紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣

紐約華埠男遭隨機捅亡 當時正在河邊垂釣