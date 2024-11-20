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皮膚科醫師周做四日加影音業配 年收可觀成醫學生搶手專科

編譯潘勛／即時報導
現代人習慣在社媒上追蹤皮膚科醫生，獲知皮膚保養訊息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Shilyaeva）
現代人習慣在社媒上追蹤皮膚科醫生，獲知皮膚保養訊息。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Arina Shilyaeva）

許多皮膚專科駐院醫師每周工作4天、一周看診40小時、年收入中位數達54萬元，加上到Instagram、TikTok貼文，都有高達3萬元的贊助，此外近年護膚大行其道，於是醫學人才首選皮膚科為第一專業者，過去五年增加50%以上，而且女性占其中壓倒性多數，競爭十分激烈。

每日郵報(Daily Mail)報導，今年申請皮膚科當駐院醫生首選的人當中，73%為女性醫生，比起兩年前要增加10%。林賽‧紮布瑞茨基(Lindsey Zubritsky)在密西西比州執業，她表示，皮膚科是少數幾個醫學領域，醫生每周只看診40個小時，「能覺得自己像正常人」；她在Instagram、TikTok有300萬追隨者。

紮布瑞茨基承認，拜千禧世代及Z世代的的關注，皮膚科的競爭，變得像「神鬼鬥法」。

@dermguru

Rosemary oil can work.. if you do it right 😏 #dermguru #hairloss #rosemaryoil #rosemaryoilforhairgrowth #howtouserosemaryoil

♬ Quirky - Oleg Kirilkov

在紐約市開美容診所的皮膚科專家雪瑞妮‧埃德里斯(Shereene Idriss)表示，大家對皮膚科領域的了解程度，今日遠勝以往；因為大家狂用Zoom視訊電話、愛自拍，所以注意力轉向皮膚照護，跟化妝有得比。

埃德里斯不收醫保看診，來看診的人要自掏腰包，比如花500元做小針美容。要做雷射及填充手術，看診的人要拿出4000多元來理順膚色，減少皺紋。而做這些治療，最長不過1小時，最快只要20分鐘。

@shereeneidriss

Best Derm Tip: blackeads are not sebaceous filament. How to clear pores and treat your sebaceous filaments: sulfur #pores #clearpores #sebaceousfilament #sebaceousfilaments #porestripremoval #blackheads #blackheadremoval #sulfur #dermatologist #shereeneidriss #dridriss @ShereeneIdriss #greenscreen #greenscreensticker

♬ original sound - ShereeneIdriss

埃德里斯不願透露她收入多少，只說按皮膚科醫生的潛力沒有天花板，「天空才是極限」。

埃德里斯跟紮布瑞茨基一樣，社媒上有大批追隨者，在Instagram及TikTok上有220多萬人點看。她在帳戶貼出「如何避免皺紋」這樣的貼文，經常推銷有廠商贊助的乳霜或療方，為她帶入業外收入。

TikTok 醫保

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