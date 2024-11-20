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四血型人緣排行 不拘泥傳統、和誰都能融入的人氣王是他

世界新聞網／輯
有的人無論碰到誰都能打成一片。（取材自unsplash.com＠Simon Maage）
有的人無論碰到誰都能打成一片。（取材自unsplash.com＠Simon Maage）

有的人個性隨和，不管和什麼樣的人相處，都能夠快速融入。但也有的人在性格上，會讓人比較難以親近。日本網站「占TV」近來就分析四血型的人，排行哪些人無論碰到男女老幼，都能迅速打成一片。

第4名 A型

A型對於年齡差距和性別互動特別敏感，與不同年齡層往來時，常因為過度拘謹而疲憊。面對年長者，A型會過於斟酌要聊什麼話題，導致難以真正融入。與年輕人相處時，他們又容易被前輩的角色框住，太拘泥於該如何表現才有風範，結果變得太過僵硬。

第3名 AB型

擁有敏銳洞察力的AB型，擅長根據對方的特質調整互動方式。他們能應對許多人際關係，並且對新觀點和思維感到興趣，因此樂於接觸年輕人。然而，對於天真無邪、不受規範的小孩，AB型往往感到不知所措。所以儘管能和多數人交流，但唯有與小孩相處時，會顯得不太適應。

第2名 O型

O型特別擅長掌握互動平衡。他們會根據對方是年長者還是年輕人，調整相處方式。例如，對年長者表現出尊敬，對年輕人則展現領導風範。然而，由於O型天生的領袖氣質，可能使他們在面對長輩時，還是容易感到有壓力。至於碰到孩子們，O型則能像幼稚園老師般，展現凝聚力讓大家融洽相處。

第1名 B型

B型以開朗、隨和著稱，有著自己的一套節奏，不拘泥於傳統上下關係。無論是年長者還是小孩，B型都能輕鬆融入，甚至會和孩子一起返老還童、開心玩樂。他們的自在態度，能讓對方感到放鬆，獲得各年齡層的喜愛。對於B型來說，與不同年齡層的人交朋友是樂趣，還能讓生活更加多采多姿。

血型

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