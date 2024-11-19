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奧樂齊Aldi超市麵包多款又便宜 每周的這天採買最新鮮

編譯潘勛／即時報導
ALDI超市麵包烘焙部每周三全面換貨上架，購買商品時機最佳。ALDI超市示意圖。(路透)
ALDI超市麵包烘焙部每周三全面換貨上架，購買商品時機最佳。ALDI超市示意圖。(路透)

源自德國的奧樂齊(ALDI)超市麵包烘培部貨色琳瑯滿目，價格優惠，人人都愛，但不見得天天補貨，所以「每日餐點」(Daily Meal)認為，每周三早晨來買最好，才不會買到走味的貨品。

ALDI平價超市在全球18國開設1萬2500多家店面，美國也有多家分店，可以用實惠價錢採購。ALDI有很多獨具特色，例如顧客要自行打包買的生鮮果菜，購物車要投幣租用、產品選項也比較少。但大家習以為常，原因在產品優良，更棒的是價錢便宜。

ALDI的麵包烘焙部有自產品項，由當地麵包店進貨；從布里歐吐司卷、曲奇餅，到對生酮飲食很友善的麵包，大家都找得到自己想買的貨色。

但壞消息是：預先打包好的烘培貨品不會天天補貨，所以在周三早晨來ALDI麵包烘焙部最好，可確定買到的法式吐司培果很新鮮、沒走味。ALDI的店家每周三早晨把新鮮、時令產品補貨進來，意味你買到最新鮮的產品。只是，你家附近的ALDI超市如果有自己的烘焙工房，那麼周三早晨法則就不適用，原因在所有產品都是鮮烤、每天補貨的。

周三來ALDI不僅能買到最新鮮、鬆軟的預裝袋麵包，還有入手優惠品的機會。如果你看重價錢，勝過新鮮，那麼周三趁一早來找數日前已預先包好的麵包項目，快要過期但折扣打很大。

ALDI的每周促銷也自周三開始，讓你搶得先機，找到當周最佳優惠品。除了麵包、烘焙產品，ALDI的肉類、蔬菜項目也在周三重新上架，因此在當天購買也是最佳日子。

ALDI

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