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男子有張「重大印刷瑕疵」5元紙鈔 有人出8萬倍價格收購

世界新聞網／輯
一名男子Tommy繼承了祖母的紙鈔收藏，其中一張5元紙鈔有明顯印刷錯誤，有人願出價40萬元收購。(翻攝TikTok @lottiestarlight )
一名男子Tommy繼承了祖母的紙鈔收藏，其中一張5元紙鈔有明顯印刷錯誤，有人願出價40萬元收購。(翻攝TikTok @lottiestarlight )

一名男子繼承了祖母收藏的紙幣，其中一張5元紙鈔背面有大面積的印刷失誤，男子的女友把這張紙鈔拍下放到社群平台，沒想到男子開始收到大量欲出高價購買那張紙鈔的訊息，其中一人甚至出到40萬元，但兩人覺得那張紙鈔是無價之寶，不打算出售。

每日郵報（Daily Mail）報導，湯米（Tommy）的祖母過去在好萊塢環球影城財務部工作，她有收集紙鈔的習慣。

湯米的女友夏綠蒂（Charlotte Carroll）在TikTok表示，湯米最近繼承了祖母的紙鈔收藏，其中有一張5元紙鈔很特別，她說那是她見過「最瘋狂」的紙鈔。

夏綠蒂的影片中，一開始先看到紙鈔正面，看起來就是一張普通的紙鈔，但夏綠蒂將紙鈔翻到背面，可以看到鈔票左下角有一大片空白，仔細看的話還會看到印反的數字。

@lottiestarlight

#fyp #inheritance #banknote #collection

♬ Clint Eastwood - Gorillaz

夏綠蒂說，她的影片放上網後被網友瘋傳，至今已累積將近90萬次點閱，網友熱烈討論外，湯米也開始收到想購買那張紙鈔的訊息，其中有人願出價40萬元收購。

夏綠蒂說，他們決定不賣那張紙鈔，因為那是他們最喜歡的一張，那張紙鈔無價，是湯米祖母收藏的紙鈔中最珍貴的一張。

有網友說，紙鈔只要出現印刷錯誤就會很值錢，也有網友要他們珍惜那張鈔票，因為紙鈔印刷錯誤很少見，若發生了那張鈔票很值錢，因為那不該發生，那張鈔票也不該流通。

報導指出，今年4月時，兩批1元紙鈔上面的號碼發生印刷失誤，它們被印了相同號碼，想收購這兩批紙鈔的收藏家指出，印了該號碼的1元紙鈔一張價值15萬元。

TikTok

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