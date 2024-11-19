我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

20年資深員工上班睡覺遭開除 他告公司 一原因獲賠近5萬元

俄7歲天才男童「寫程式又會教學」資安公司給offer：當培訓主管

編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋經常在網路上分享程編寫軟體。(截圖自YouTube)
俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋經常在網路上分享程編寫軟體。(截圖自YouTube)

俄羅斯聖彼得堡市7歲程式設計神童謝爾蓋（Sergey）從5歲起就在網路上分享自己如何編寫軟體而小有名氣，吸引了資訊安全公司Pro32的注意，該公司甚至對其發出一份工作邀約，邀請他成為公司培訓主管，只是根據俄國法律，謝爾蓋要到14歲才能才能接受這份工作。

BBC報導，受法律限制影響，Pro32要等謝爾蓋7年後才能入職，但公司執行長曼迪克（Igor Mandik）表示，已與謝爾蓋的父母討論，看要如何在這7年內進行合作。

在謝爾蓋的影片中，他活力十足、笑容滿面的用俄語和略生疏的英語進行程式設計教學，由於內容豐富，再加上淺顯易懂，讓謝爾蓋的YouTube頻道擁有超過3500名訂閱者，主要內容是針對Python和Unity的教學，當中也有部分內容牽扯到神經網絡等人工智慧技術。

曼迪克表示，謝爾蓋不僅展現卓越的開發技能，還有極具天賦的教學能力，曼迪克甚至直言「對我來說，他有點像莫札特。」

曼迪克相信，當謝爾蓋14歲時，他能成為厲害的開發和教學專家，因此非常期待這一刻的到來。曼迪克並稱，不僅是Pro32的程式設計師，包括銷售人員、會計師等員工，也能從這位年輕的天才中學到不少東西。

曼迪克表示，目前尚未開出薪酬，稱Pro32對謝爾蓋的未來充滿期待，「我們必須等他7年，屆時我們肯定會重新議定謝爾蓋的薪水。」

俄羅斯 人工智慧 俄國

上一則

11月19日星座運勢 巨蟹說話得體受歡迎 天秤千萬別越級表現

下一則

為何一再復胖？研究：脂肪細胞有記性 瘦了會想肥回去

延伸閱讀

川普上任 中國學生憂慮留美就業

川普上任 中國學生憂慮留美就業
中俄內訌？俄媒稱殲35不如蘇57 中媒怒轟「吹牛皮」

中俄內訌？俄媒稱殲35不如蘇57 中媒怒轟「吹牛皮」
福建惠台新措施 推多項金融合作、放寬醫護就業

福建惠台新措施 推多項金融合作、放寬醫護就業
港今年平均加薪3.5% 連2年勝粵澳 應屆畢業生月薪近2萬

港今年平均加薪3.5% 連2年勝粵澳 應屆畢業生月薪近2萬

熱門新聞

白飯如何煮得好吃有訣竅。（取材自unsplash.com＠Mgg Vitchakorn）

煮飯前「加一物」延長澱粉分解時間 白米飯變得更香甜

2024-11-11 19:05
四生肖年底有望財運亨通。（取材自pexels.com@Photo By: Kaboompics.com）

4生肖年底愈來愈富 屬鼠投資得利、他們創業成功賺大錢

2024-11-15 01:10
有的星座隨著年歲增長反而過得更開心。（取材自unsplash.com＠Ravi Patel）

愈老愈開心星座 天秤轉型氣質潮人、這星座受後輩尊敬超自豪

2024-11-15 22:45
四星座明年愛情事業兩得意。（取材自pexels.com@Andrea Piacquadio ）

2025年4星座愛情事業兩得意 他敢創新挑戰迎來成功

2024-11-17 00:25
專家說只要蛋是好的，白色的蛋黃是能吃的。蛋示意圖。（取材自pexels.com@Klaus Nielsen）

白色蛋黃安全嗎？ 專家破解吃蛋四迷思

2024-11-15 19:10
佛羅里達州波克爾郡警方「皮膚柔軟」臥底掃黃行動中，逮捕了多名涉嫌賣淫的女子。(取材自X/@PolkCoSheriff)

佛州逮捕21名賣淫華女 中國網民看照片驚：口味真重

2024-11-11 23:00

超人氣

更多 >
民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多

民主黨為何慘輸？亞裔、非裔、年輕女性都改投川普 19%亞裔跑票最多
曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治

曼哈頓爆連環捅人案 2死1命危…68歲華男身中數刀不治
川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民

川普證實將動用軍隊大規模遣返無證移民
灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用

灣區吃個粥+兩道菜結帳嚇壞 他一看帳單多出25%其他費用
中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢

中國年輕人最近流行「組團開房」 在酒店做這件事好省錢