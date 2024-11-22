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好市多連22年前買的電視都能退？ 網友熱議：有可能

TVBS新聞網／編輯 廖國安 報導
好市多。(歐新社)
好市多。(歐新社)

好市多Costco）一直以來都以寬鬆的退貨機制聞名，不料日前在賓州有一名網友在購物時目睹，竟然有人要退貨「22年前購買的電視」。該網友在震驚之餘，到在論壇Reddit上發文詢問，有沒有懂相關政策的人能回應，是否真的能夠成功。

I just watched someone return a TV — it was purchased in 2002
byu/estaack inCostco

「每日郵報」報導，Reddit用戶estaack於今年4月發表一篇貼文，表示，「我剛剛看到有人要退回一台2002年買的電視。」他坦言，「我看到它時，以為這是惡作劇」，並好奇詢問熟悉好市多政策的網友「真的會獲得全額退款嗎？」

從貼文中的照片可見，該電視機已能算是個古董，報導指出，型號似乎是三星（Samsung）HCL552W電視。貼文引發熱議，網友們紛紛留言，「這太狂了。22年後，是誰決定闖進來，退回一台電視？」、「我完全支持取消當事人的好市多會員資格」、「我更震驚的是，他們在22年後還保留著收據」。

事後，報導指出，尚不清楚此人是否成功退貨，但好市多幾乎針對所有商品提供100%滿意度保證，能夠獲得退貨及全額退款，直到2007年才對電子產品實施，必須在收到商品後90天內辦理退貨。因此有幾位Reddit用戶表示，如果這個產品是在2007年之前購買的，他可能有獲得退款。

好市多會員退貨「22年前買的電視」　美網友分析可能還真能退款

TVBS新聞網

好市多 賓州 三星 Costco

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