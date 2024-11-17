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美貌智商雙在線 21歲美女舞者兼企業家摘后冠 成丹麥第一位環球小姐

編譯盧思綸／即時報導
2024環球小姐出爐，奪得上屆后冠的尼加拉瓜帕拉修斯（後）16日為來自丹麥的泰爾維格（前）戴上后冠。(美聯社)
2024環球小姐出爐，奪得上屆后冠的尼加拉瓜帕拉修斯（後）16日為來自丹麥的泰爾維格（前）戴上后冠。(美聯社)

有線電視新聞網（CNN）報導，來自丹麥的21歲選美佳麗維多莉亞．凱爾．泰爾維格（Victoria Kjær Theilvig）16日晚間擊敗126名參賽者，榮獲2024年環球小姐冠軍，這是丹麥首位環球小姐。

泰爾維格是一名競技舞者兼企業家，還期待成為律師，當尼加拉瓜衛冕冠軍帕拉修斯（Sheynnis Palacios）為她戴上后冠時，台上其他參賽者都為她鼓掌。

在最後一關，5名佳麗被問到一系列主題問題，當被問及如果沒有人會對她有所評判，她會以何種方式生活時，泰爾維格對評審表示，她不會改變任何事情，並說道：「我每天都按照自己的方式生活。」

被問到想對觀眾說的話，泰爾維格敦促觀眾：「繼續戰鬥......無論來自哪裡」。

亞軍與季軍則分別由奈及利亞和墨西哥小姐拿下。

除此之外，環球小姐長達72年賽史，今年首度允許28歲以上女性參賽，便由來自委內瑞拉、28歲的伊利亞娜．馬爾克斯．佩卓薩（Ileana Marquez Pedroza）取得第5名佳績，創造賽史首次有28歲以上女性排名前5。

隨著現代化的呼聲愈來愈高，愈來愈多選美活動取消年齡限制。在2023年比賽之前，環球小姐組織也取消長期針對孕婦、母親、已婚、曾經結婚女性等的禁令。

墨西哥 尼加拉瓜

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