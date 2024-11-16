想爽搭商務艙？旅遊達人分享「省錢招」順便累積超高里程數

出國旅遊想搭商務艙犒賞自己，直飛來回機票想必不便宜，旅遊達人分享如何用一招省下大把鈔票，並藉此累積出破百萬飛行里程數。需注意的是這招帶有風險，買票前要做足功課，也建議行程時間充裕時才使用。(路透／Alamy)

出國旅遊想搭商務艙犒賞自己，直飛來回機票 想必不便宜，旅遊達人分享如何用一招省下大把鈔票，並藉此累積出破百萬飛行里程數。需注意的是這招帶有風險，買票前要做足功課，也建議行程時間充裕時才使用。

旅遊達人德里斯（Jonathan DeLise）在商業內幕發文表示，他的搭機里程數超過150萬英里，最愛買「外站機票」（positioning flight），用更實惠的價格搭商務艙。

「外站票」是指先購買一張飛往其他地點（外站機場）的機票，然後從那裡正式展開行程，飛往最終目的地。德里斯表示，這跟「跳機」（skiplagging）不同。

假設你想從台北飛洛杉磯 ，但直飛機票太貴。於是你買更便宜的台北經洛杉磯飛墨西哥 城機票，但在洛杉磯下機，放棄飛墨西哥這段。這樣做是「跳機」。

這種方式之所以可行，是因為航空公司的票價計算邏輯不完全基於距離，而是市場需求。例如，某些城市之間的票價競爭激烈，因此價格會更低。「跳機」乘客利用這個價差，但風險是會違反航空公司規定，可能導致扣除積分，回程被取消，甚至會員帳號被封鎖。

買外站票不違反航空公司規定。但與標準的轉機不同，外站票的整趟行程不會列在同一張機票上。風險之一是飛往外站的航班延誤，導致錯過後續前往目的地的航班，麻煩就大了。

德里斯表示：「多年來，我利用外站票從埃及、突尼西亞、希臘和菲律賓等地出發，享受較低的商務艙票價。我發現這些國家通常每天有大量航班，但商務艙需求較低，因此票價更具吸引力。」

舉例來說，他計畫明年一月從倫敦飛雅加達來一趟10天旅行，搜尋到的商務艙直飛來回票價，最低在2600美元到3500美元之間。

但假如以突尼斯為外站，從那搭商務艙飛印尼？他找到來回票僅約1230美元，價格不到倫敦直飛的一半。接著再找倫敦飛突尼斯，來回票不到220美元。這樣加起來，他還省下超過1000美元（約台幣32000元），「雖然這樣更浪費時間，但我能省不少錢」。

德里斯承認，外站票不適合所有人，搜尋眾多航班組合可能很累，也不是每次都能找到優惠，但如果有多餘時間，可能會物超所值。他本身的工作時間較有彈性，才能靠外站票累積超高里程數，也順便探索意料之外的旅遊去處。

他提醒有意用這招的旅客，加入航班數愈多，遇到延誤或取消的機會就愈高。中途飛經多個國家時，也建議仔細確認簽證規定，準備好後續航班的票證截圖，好在轉機機場出示給移民官。