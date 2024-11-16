好市多青醬常吃不完得丟掉 教你用冰箱小物可輕鬆保存

網友分享保存好市多青醬的方法，再也不會因為吃不完而丟掉。好市多示意圖。(美聯社)

好市多 （Costco ）的羅勒青醬（pesto）受到很多消費者喜愛，但也有人抱怨大大瓶效期又短，常吃不完只好丟掉很浪費。有網友在網路分享自己利用製冰盒保存青醬，方法又便宜又簡單，被很多人稱讚是絕妙的方法。

Parade報導，羅勒青醬是料理的好幫手，可以用在義大利麵、三明治、披薩等，不僅讓食物味道好吃，顏色也好看，只是開封後品質就會快速下降，如何保存讓人很煩惱，Reddit網友「@mpmsfca」分享自己如何保存。

這名網友表示，他們全家都愛好市多的青醬，但無法在期限內吃完，她現在將青醬分裝在兩個製冰盒內，冷凍起來可以保存比較久，分裝也能讓她想吃多少就用多少，要使用時就解凍或在爐子上用低溫融化。

報導指出，但用這方法要注意的是青醬的油會把製冰盒弄髒，不想弄髒的人可以到如The Dollar Store等店買便宜的製冰盒。

有網友回應，她也用同樣的方法保存好市多青醬，不過她用的是從Target買的2元有蓋子的製冰盒，她很喜歡這個方法。

另一名網友說，還有一種方法是把醬裝到密封袋後壓平，再用筷子把醬壓成許多小格，放在烤盤上冷凍成固體狀後再拆開每一格，原理和「@mpmsfca」的方法一樣只是沒有用製冰盒。