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飛機上想如廁 最好別在走道排隊等、避開兩時段

世界新聞網／輯
空服員提醒在飛機上想上廁所時最好在自己的位置等待。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Brett Sayles）
空服員提醒在飛機上想上廁所時最好在自己的位置等待。飛機示意圖，和本新聞無關。（取材自pexels.com@ Brett Sayles）

搭飛機時難免會想上廁所，搭乘長途飛機時更可能會使用廁所，然而飛機環境較特殊，想上廁所時最好先聽聽空服員的建議，或許能讓過程更順利，也更安全。

今日美國（USA Today）報導，里奇（Rich Henderson）在美國一間主要航空公司擔任空服員，他和丈夫安德魯（Andrew Henderson）共同經營Two Guys on a Plane部落格，里奇最近接受採訪時，透露關於飛機廁所的小知識和他建議的使用廁所方式。

被問到為什麼飛機上的廁所大部分都很小間，里奇說「錢」絕對是主要原因，廁所越小，飛機上就有越多空間可以載運旅客，也就能賺更多錢。

不過里奇說，那並不代表你搭機時就只能幾乎貼著冰冷的牆上廁所，乘客可以詢問空服員，空服員會知道哪裡的廁所較大或最大間，有些甚至有無障礙設施，例如可折疊的牆壁讓輪椅進出，但重點是乘客要問，否則空服員不會主動詢問是否有相關需求。

人可能隨時想上廁所，但里奇建議若能避免，盡量不要在安全帶燈號亮著和送餐食這兩個時段上廁所，前者表示應留在座位上，後者是因為機上走道狹小再加上餐車很重，空服員很難讓出空間讓乘客走過，「當你在送餐時要上廁所，若你在走道上耐心等待餐車移動的話，空服員會很感激」。

里奇說，當飛機還沒起飛時也盡量避免使用洗手間，因為維修人員可能還在維護設施，沖水系統會因此不能用。

若同時有很多人要上廁所，要在哪裡等？里奇和安德魯都說應該在座位上等。安德魯說，911事件後航空公司對於旅客在機上群聚多了很多規則，對機組人員來說，安全是首要，人群聚集就可能威脅到安全，畢竟在飛機上一瞬間就可能發生任何事。

里奇說，乘客若在走道排隊等廁所，會讓空服員無法通行，也會擋到其他乘客，若每個人都在座位上等廁所，機上廁所的流量會更平均。

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