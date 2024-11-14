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張忠謀發表自傳下冊 回顧在美德儀歲月、台積電是最重要且成功工作

中央社台北15日電
台積電創辦人張忠謀。(記者李孟珊／攝影)
台積電創辦人張忠謀。(記者李孟珊／攝影)

台積電創辦人張忠謀自傳下冊今(15)天啟動預購，張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，赴了「與命運的約會」，這約會讓他創造了台積電。張忠謀認為台積電是他一生最重要也最成功的工作。

張忠謀在自序中指出，他的自傳上冊1998年由天下文化出版，當時他67歲，同時打算自台積電退休後就寫自傳下冊，原本以為自己70幾歲、頂多80歲就會退休，想不到台積電愈做愈成功，董事長工作也愈做愈愉快，後來簡直欲罷不能，一直做到87歲才退休，也延遲了寫下冊。

張忠謀說，正如上冊一般，自傳下冊也全部是他自己寫的。自己寫的原因不是要賣弄寫作技巧，他並不覺得寫作技巧值得賣弄，而是要真實地表達感情。他是美國文豪海明威忠實的信徒，海明威對年輕作者的勸告是「簡單的字句，真實的感情」，而他兩者都有。

張忠謀表示，下冊的第1篇「德儀篇」占全書1/3篇幅，敘述自27歲至52歲黃金年齡的崛起及衰退。德儀時期也是他最為熱情澎湃的年代。

張忠謀說，德儀讓他「獨上高樓，望盡天涯路」；為此，無比地感激。但是，德儀的培植也激發了他要登上德儀顛峰的雄心。但是，這雄心是無法實現的；不說別的，只看1970年代美國德克薩斯州的客觀環境，就可斷定他的雄心很難很難實現。

張忠謀表示，他的痴心，居然使他「明知不可為」的情況下，還在德儀多滯留了5、6年，後來連婚姻都賠上了。現在回想，那5、6年是多麼絕望的5、6年。

他說，台積電成功後，常常浮現在心頭的是，假使他在1970年代真的登上德儀的顛峰，他會怎樣，半導體業又會怎樣。張忠謀認為他會自德儀退休，現在會是德克薩斯州老人。至於半導體業，美國歷史學者及暢銷書「晶片戰爭」作者克里斯．米勒2023年訪台與他對談時說，台積電恐怕會變成德（儀）積電，如果真的這樣，那可是要影響地緣政治。

張忠謀表示，自傳下冊的其餘2/3當然是台積電，他一生最重要也最成功的工作。民眾可能認為台積電是一帆風順的，其實，台積電並非一帆風順。他也經歷了不少酸甜苦辣。

張忠謀說，這本書是他的自傳，不是台積電歷史。書中表達的觀點，是他的觀點。他非常慶幸1985年自美國來台灣，赴了「與命運的約會」，也非常慶幸，這約會讓他創造了台積電，而且做了31年（包括公司登記後、營業前的一年）董事長。

張忠謀表示，台積電的成功，是由許多（約16萬人）前前後後員工的貢獻所造成的。張忠謀對他們致敬。

台積電創辦人張忠謀自傳下冊15日啟動預購，張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1...
台積電創辦人張忠謀自傳下冊15日啟動預購，張忠謀自序同時曝光，他表示，非常慶幸1985年自美國來台灣，並讓他創造了台積電。張忠謀認為台積電是他一生最重要也最成功的工作。（天下文化提供）

台積電 退休 晶片

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