照吃照玩不用自虐 適合退休族的九個省錢妙計

退休人士可以注意九個減少開支項目，省下很多錢。示意圖。（取材自pexels.com@Antoni Shkraba ）

「GOBankingRates」網站指出，65歲及以上的美國人要有67萬9000元到200多萬元才能安然退休 到離世，但有種方式可以讓退休基金不那麼吃緊，那便是削減開支。以下列出九種與住宅無關的生活項目，供大家留意。

有線電視及串流服務

「曼斯克財富」(Manske Wealth)退休顧問維賈達摩(Jared Virgadamo)指出，退休人士應考慮減少有線電視及串流服務，一般人平均每個月收看的串流娛樂節目，花費就要75元，算起來一年900元；而且經常有人隨著額外頻道包裹，卻忘了取消舊的頻道訂閱，造成這類開支只增不減。

多出來的汽車

個人理財專家亞當斯(Laura Adams)指出，退休人士應該每戶不需要超過一輛車，故應考慮賣掉多出來的車子，以節省車貸、保險 及維修開支；每賣掉一台多出來的車，一年可省好幾千元。

休閒交通工具

亞當斯指出，如果有摩托車、船隻或多功能休旅車但沒在用，建議可以賣掉，從而節省多種費用，比如燃料、保險費、維修保養費等等，每年可省下數百到數千元。

保管空間

亞當斯另建議，有人把個人財物交付保管機構，到退休時應該梳理梳理，把真沒需要的物事捐出去或者扔掉，省下或減少保管支出的月費；Move.org指出，保管箱每月月租在70到300元之間，平均開銷在180元左右，換算起來一年可節省2160元。

電話或上網服務

亞當斯指出，若是退休後不再需要那麼多數據或高速服務，可以把手機或上網套餐降級。目前家用上網平均月費為80元，手機平均月費66元，加起來140元左右，但可以換成基本型約每月20元，手機服務商可以換成月租39元的，讓開銷降到每月59元，每月節省81元，一年就是972元。

訂閱費及會員費

財富管理專家柯瓦爾(Taylor Kovar)表示，減少沒用到或非基本訂閱費、會員費如健身房、雜誌及俱樂部會員費，可以大大省錢。健身房會員費每月40到70元，一年不知不覺就花了480到840元。柯瓦爾表示，仔細評估、減少這類開支，退休人士每年可以省下高達2400元。

燒錢的嗜好

柯瓦爾指出，調整嗜好如外食、外出娛樂及旅遊，省下來的錢也很可觀，節省這類開支三成，大約能年省900元。選擇在家煮食、善用銀髮族外食優惠、低成本娛樂選項，可以度過轉型期。

衣飾

財富管理師多爾西(Angela Dorsey)表示，退休人士不必再穿上班服裝，甚至Zoom軟體開會的上半身正式服裝也免了，治裝費很可能省下數百至上千元。

生鮮果菜

「食物遊」(JourneyFoods)今年6月報導，在家自煮平均每餐花4.31元，外食每餐要花20.37元。如果你現在到生鮮果菜店每一餐購買的冷凍或預製餐超過4.31元，那麼你自己烹飪肯定能省錢。此外還可能因為減少吃鹽、防腐劑而得到健康益處。